Нацкешбэк по новым правилам: на какие товары с 1 марта будет 15%. Полный список

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет работать по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенные 15% получат украинские товары из категорий с высокой долей импорта, в частности косметика, бытовая химия, одежда, обувь и отдельные продукты питания.

Об этом рассказал советник Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа в эфире телемарафона. Именно повышенная ставка станет основным инструментом поддержки украинских товаров в категориях, где на рынке доминирует импорт.

Также он отметил, что новая модель позволяет точнее направлять государственную поддержку туда, где украинские производители больше всего конкурируют с импортом. Ключевой критерий – доля импортных товаров в потребительской корзине. Если она превышает 35%, государство будет стимулировать покупку украинских аналогов через повышенный кешбэк.

На какие товары с 1 марта будет действовать 15% кешбэка: полный список

Непродовольственные товары (основная группа)

косметика украинских брендов;

бытовая химия;

товары для дома;

товары для ремонта и строительства;

товары для животных;

одежда;

обувь.

Продовольственные товары (отдельные позиции)

твердые сыры;

мягкие сыры;

отдельные виды макаронных изделий;

некоторые крупы украинского производства.

Категории больше всего зависят от импорта, поэтому государство решило дополнительно поощрять украинцев выбирать отечественную продукцию.

Какие товары получат базовый кешбэк 5%

Для товаров украинского производства в категориях, где импорт имеет небольшую долю, сохраняется базовый кешбэк 5%. В этот перечень входят:

сладости;

безалкогольные напитки;

снеки;

консервированные продукты;

овощи и фрукты;

рыба;

бакалея;

мясо;

молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);

аптечные товары;

товары для сада и огорода;

соусы и приправы;

хлеб и свежая выпечка;

мука и другие товары для выпечки;

замороженные продукты;

яйца;

другие товары повседневного потребления.

Как будет работать начисление кешбэка

Важно, что для потребителей механизм станет максимально простым. Обновление программы будет происходить автоматически, без необходимости в дополнительных настройках или подаче заявлений. Все начисления, как 5%, так и 15%, будут зачисляться на карту "Национальный кешбэк" в обычном режиме. Таким образом, покупателям достаточно просто выбирать украинские товары из соответствующих категорий, а система сама определит размер кешбэка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АТБ, "Таврия В" (в состав которой входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре"), "Дивоцин" и "ЛотОК" присоединились к перечню магазинов, где можно потратить "зимнюю тысячу" (т. н. 1000 Зеленского) и средства с карты "Национального кешбэка".

