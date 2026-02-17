Нацкешбэк по новым правилам: на какие товары с 1 марта будет 15%. Полный список
С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" будет работать по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенные 15% получат украинские товары из категорий с высокой долей импорта, в частности косметика, бытовая химия, одежда, обувь и отдельные продукты питания.
Об этом рассказал советник Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа в эфире телемарафона. Именно повышенная ставка станет основным инструментом поддержки украинских товаров в категориях, где на рынке доминирует импорт.
Также он отметил, что новая модель позволяет точнее направлять государственную поддержку туда, где украинские производители больше всего конкурируют с импортом. Ключевой критерий – доля импортных товаров в потребительской корзине. Если она превышает 35%, государство будет стимулировать покупку украинских аналогов через повышенный кешбэк.
На какие товары с 1 марта будет действовать 15% кешбэка: полный список
Непродовольственные товары (основная группа)
- косметика украинских брендов;
- бытовая химия;
- товары для дома;
- товары для ремонта и строительства;
- товары для животных;
- одежда;
- обувь.
Продовольственные товары (отдельные позиции)
- твердые сыры;
- мягкие сыры;
- отдельные виды макаронных изделий;
- некоторые крупы украинского производства.
Категории больше всего зависят от импорта, поэтому государство решило дополнительно поощрять украинцев выбирать отечественную продукцию.
Какие товары получат базовый кешбэк 5%
Для товаров украинского производства в категориях, где импорт имеет небольшую долю, сохраняется базовый кешбэк 5%. В этот перечень входят:
- сладости;
- безалкогольные напитки;
- снеки;
- консервированные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыба;
- бакалея;
- мясо;
- молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- аптечные товары;
- товары для сада и огорода;
- соусы и приправы;
- хлеб и свежая выпечка;
- мука и другие товары для выпечки;
- замороженные продукты;
- яйца;
- другие товары повседневного потребления.
Как будет работать начисление кешбэка
Важно, что для потребителей механизм станет максимально простым. Обновление программы будет происходить автоматически, без необходимости в дополнительных настройках или подаче заявлений. Все начисления, как 5%, так и 15%, будут зачисляться на карту "Национальный кешбэк" в обычном режиме. Таким образом, покупателям достаточно просто выбирать украинские товары из соответствующих категорий, а система сама определит размер кешбэка.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, АТБ, "Таврия В" (в состав которой входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре"), "Дивоцин" и "ЛотОК" присоединились к перечню магазинов, где можно потратить "зимнюю тысячу" (т. н. 1000 Зеленского) и средства с карты "Национального кешбэка". Оплата доступна только для продуктов украинского производства.
