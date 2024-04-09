С сайта НАПК исчезают декларации чиновников: в агентстве объяснили причину

Некоторые украинские чиновники временно имеют право на изъятие из открытого доступа своих деклараций из реестра Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Поэтому иногда связанные с ними документы могут исчезать с сайта антикоррупционного ведомства.

Об этом заявили в НАПК на соответствующие обвинения некоторых СМИ и пользователей соцсетей. В агентстве подчеркнули, что не засекречивают декларации, понимая важность деклараций как инструмента контроля состояния чиновников.

"Закон о возобновлении декларирования предусмотрел, что на период до прекращения или отмены военного положения в открытом доступе по причинам безопасности не будут отображаться декларации определенных категорий служащих. Ведь государство в условиях полномасштабного вторжения должно обеспечить безопасность декларантов и членов их семей", – объяснили в НАПК.

При выполнении ряда условий, касающихся декларанта или его родных, из открытого реестра могут быть изъяты его декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии за все периоды. Порядок изъятия таких документов был разработан в октябре 2023 г. – согласно утвержденной процедуре, вопрос о наличии оснований для изъятия декларации возлагается исключительно на инициатора представления.

Например, инициатором представления может быть руководитель ЦОИВ или председатель местного совета. Относительно военнослужащих ВСУ такой вопрос могут поднять исключительно начальник Генштаба ВСУ или его заместитель.

"НАПК, получив представление, проверяет его только на соответствие утвержденной форме, а также на наличие полномочий подписчика на инициирование вопроса об изъятии деклараций определенной категории декларантов… После этого НАПК как держатель Реестра деклараций технически изымает документы из публичной части Реестра", – добавили в ведомстве .

То есть НАПК по собственной инициативе не изымает документы из Реестра деклараций, а также агентство не обязано проверять наличие оснований для внесения представления.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления был ограничен. Круглосуточный доступ к реестру был открыт 10 декабря.

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