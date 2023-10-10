Налоговая проверяет покупки украинцев в Instagram и Facebook: кого накажут 

В Украине для предпринимательской деятельности необходимо пройти регистрацию (в большинстве случаев для мелкого бизнеса речь идет о получении статуса "ФОПа"). Однако при этом большое количество украинцев торгует в соцсетях без регистрации.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, налоговики проверяют деятельность таких незарегистрированных магазинов том числе в соцсетях. "Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки", – отмечают в ведомстве.

Кроме того, на сегодняшний день социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет площадки стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми используются для дистанционной продажи товаров или предоставления услуг.

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В результате проверок, в частности, удалось установить целый ряд фактов нарушения закона. В Ивано-Франковской области установлен факт предоставления услуг валюто-обменных операций без государственной регистрации субъекта хозяйствования:

В Хмельницкой области установлены факты занятия хозяйственной деятельностью через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем. Осуществление на Днепропетровщине хозяйственной деятельности по продаже мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия разрешительных документов и государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разрабатывают предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет.

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