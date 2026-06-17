Может понадобиться украинцам за рубежом: как оформить важный документ

Несмотря на то, что миллионы украинских граждан вынужденно находятся за границей, они сохраняют имущественные права на родине. Кроме того, у них есть юридическая возможность удаленно реализовать право на наследование, а для этого необходимо подать заявление о принятии наследства.

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Об этом заявил адвокат Владислав Мартинчук, пишет Telegraf. Он предупредил, что нарушение четких процедурных нюансов при оформлении наследства может привести к потере имущества.

Способы подачи заявления

Законодательство предусматривает несколько вариантов подачи заявления о принятии наследства. Это можно сделать:

лично (но по понятным причинам гражданам, находящимся за рубежом, этот вариант не подходит);

отправив по почте письменное заявление с заверенной подписью наследника;

передав нотариусу в Украине через уполномоченного представителя.

Где и как заверить подпись за рубежом

Главное требование закона – подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом (или приравнена к нему). Украинцы за рубежом могут получить такую заверение в:

консульстве – консул имеет полномочия заверить подпись непосредственно на документе на украинском языке, что позволит сразу отправить заявление нотариусу в Украину;

консул имеет полномочия заверить подпись непосредственно на документе на украинском языке, что позволит сразу отправить заявление нотариусу в Украину; у местного нотариуса – даже заверенный иностранным нотариусом документ необходимо дополнительно легализовать (в общем порядке или проставить апостиль, если страна является участницей Гаагской конвенции), а также перевести.

Как заполнить заявление

Заявление составляется в произвольной письменной форме, но обязательно должно содержать следующие данные:

полные сведения о наследнике и наследодателе для их четкой идентификации;

для их четкой идентификации; официальную дату смерти наследодателя ;

; основание для наследования (наличие завещания или порядок наследования по закону).

Некоторые документы могут ускорить оформление принятия наследства. Вместе с заявлением нотариусу рекомендуется направить:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

копию свидетельства о смерти;

документы, подтверждающие наличие имущества у умершего.

С момента регистрации такого заявления по почте или через представителя лицо официально считается принявшим наследство.

Что ещё важно знать

Для дистанционной подачи заявления законом отводится 6 месяцев (полгода) со дня смерти наследодателя.

В случае нарушения этого срока по уважительным причинам право на наследство может быть восстановлено исключительно в судебном порядке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что заграничные паспорта с продленным сроком действия больше не действительны, то есть непригодны для международных поездок. В связи с этим авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны. Поэтому миллионам украинцев перед международными поездками стоит проверить свой документ.

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