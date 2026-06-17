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Может понадобиться украинцам за рубежом: как оформить важный документ

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
489
Иллюстрация — нотариус подписывает документы
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Несмотря на то, что миллионы украинских граждан вынужденно находятся за границей, они сохраняют имущественные права на родине. Кроме того, у них есть юридическая возможность удаленно реализовать право на наследование, а для этого необходимо подать заявление о принятии наследства.

Об этом заявил адвокат Владислав Мартинчук, пишет Telegraf. Он предупредил, что нарушение четких процедурных нюансов при оформлении наследства может привести к потере имущества.

Способы подачи заявления

Законодательство предусматривает несколько вариантов подачи заявления о принятии наследства. Это можно сделать:

  • лично (но по понятным причинам гражданам, находящимся за рубежом, этот вариант не подходит);
  • отправив по почте письменное заявление с заверенной подписью наследника;
  • передав нотариусу в Украине через уполномоченного представителя.

Где и как заверить подпись за рубежом

Главное требование закона – подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом (или приравнена к нему). Украинцы за рубежом могут получить такую заверение в:

  • консульстве – консул имеет полномочия заверить подпись непосредственно на документе на украинском языке, что позволит сразу отправить заявление нотариусу в Украину;
  • у местного нотариуса – даже заверенный иностранным нотариусом документ необходимо дополнительно легализовать (в общем порядке или проставить апостиль, если страна является участницей Гаагской конвенции), а также перевести.

Как заполнить заявление

Заявление составляется в произвольной письменной форме, но обязательно должно содержать следующие данные:

  • полные сведения о наследнике и наследодателе для их четкой идентификации;
  • официальную дату смерти наследодателя;
  • основание для наследования (наличие завещания или порядок наследования по закону).

Некоторые документы могут ускорить оформление принятия наследства. Вместе с заявлением нотариусу рекомендуется направить:

  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
  • копию свидетельства о смерти;
  • документы, подтверждающие наличие имущества у умершего.

С момента регистрации такого заявления по почте или через представителя лицо официально считается принявшим наследство.

Что ещё важно знать

  • Для дистанционной подачи заявления законом отводится 6 месяцев (полгода) со дня смерти наследодателя.
  • В случае нарушения этого срока по уважительным причинам право на наследство может быть восстановлено исключительно в судебном порядке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что заграничные паспорта с продленным сроком действия больше не действительны, то есть непригодны для международных поездок. В связи с этим авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны. Поэтому миллионам украинцев перед международными поездками стоит проверить свой документ.

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