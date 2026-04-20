Мошенники атаковали украинцев в "самом безопасном мессенджере": какая схема раскрыта

Украинские пользователи мессенджера Signal начали получать сообщения от "службы поддержки" сервиса с требованием срочной "верификации". На самом деле так действуют мошенники, которые таким образом хотят получить доступ к частным чатам пользователя.

Видео дня

Об этом сообщили в социальном проекте BRAMA. Пользователей призывают не верить фейковым сообщениям, даже несмотря на то, что Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров в мире.

Как действуют мошенники

Пишут, что на устройстве зафиксирована "подозрительная активность" или о "несанкционированной атаке".

или о Подталкивают пользователя пройти "верификацию" прямо в чате .

. Навевают на жертву панику, требуя сделать все "как можно быстрее" и "за 1 минуту".

Это делается с единственной целью: чтобы получить доступ к частным чатам. В центре схемы лежат классические методы социальной инженерии:

Создание паники – сообщение о "взломе" или "утечке данных" призвано вызвать страх.

– сообщение о "взломе" или "утечке данных" призвано вызвать страх. Срочность – фразы типа "как можно быстрее" заставляют действовать без раздумий.

– фразы типа "как можно быстрее" заставляют действовать без раздумий. Установление контакта – жертву просят ответить в чат, после чего мошенники входят в диалог.

– жертву просят ответить в чат, после чего мошенники входят в диалог. Выманивание данных – открытая ссылка, передача кода подтверждения или других данных передадут злоумышленникам доступ к аккаунту.

Но такие сообщения содержат все признаки фейковых, поскольку официальная поддержка Signal не пишет пользователям в личные сообщения и не проводит "верификации" через чат. Также текст сообщений может содержать языковые ошибки, а также в них может отсутствовать конкретика: не указано, какое именно устройство или действие.

Как действовать

Не отвечать на сообщения.

Не переходить по ссылкам.

Не сообщать никаких кодов или личных данных.

Заблокировать отправителя и пожаловаться на него.

"Ни один мессенджер не будет писать вам в личные сообщения с требованием срочно подтвердить аккаунт. Если вас пугают и подгоняют – это почти всегда мошенничество", – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!