УкраїнськаУКР
русскийРУС

Мошенники атаковали украинцев в "самом безопасном мессенджере": какая схема раскрыта

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
2,8 т.
Украинские пользователи мессенджера Signal начали получать сообщения от "службы поддержки" сервиса с требованием срочной "верификации". На самом деле так действуют мошенники, которые таким образом хотят получить доступ к частным чатам пользователя.

Видео дня

Об этом сообщили в социальном проекте BRAMA. Пользователей призывают не верить фейковым сообщениям, даже несмотря на то, что Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров в мире.

Как действуют мошенники

  • Пишут, что на устройстве зафиксирована "подозрительная активность" или о "несанкционированной атаке".
  • Подталкивают пользователя пройти "верификацию" прямо в чате.
  • Навевают на жертву панику, требуя сделать все "как можно быстрее" и "за 1 минуту".
Пример сообщения от мошенников
Что пишут мошенники

Это делается с единственной целью: чтобы получить доступ к частным чатам. В центре схемы лежат классические методы социальной инженерии:

  • Создание паники – сообщение о "взломе" или "утечке данных" призвано вызвать страх.
  • Срочность – фразы типа "как можно быстрее" заставляют действовать без раздумий.
  • Установление контакта – жертву просят ответить в чат, после чего мошенники входят в диалог.
  • Выманивание данных – открытая ссылка, передача кода подтверждения или других данных передадут злоумышленникам доступ к аккаунту.

Но такие сообщения содержат все признаки фейковых, поскольку официальная поддержка Signal не пишет пользователям в личные сообщения и не проводит "верификации" через чат. Также текст сообщений может содержать языковые ошибки, а также в них может отсутствовать конкретика: не указано, какое именно устройство или действие.

Как действовать

  • Не отвечать на сообщения.
  • Не переходить по ссылкам.
  • Не сообщать никаких кодов или личных данных.
  • Заблокировать отправителя и пожаловаться на него.

"Ни один мессенджер не будет писать вам в личные сообщения с требованием срочно подтвердить аккаунт. Если вас пугают и подгоняют – это почти всегда мошенничество", – говорится в сообщении.

Также OBOZ.UA сообщал о распространенной в Украине схеме мошенничества с "молчаливыми" звонками, когда аферисты массово звонят, чтобы проверить, активен ли номер, а затем используют его для фишинга, взлома банковских аккаунтов или других атак. Чтобы предотвратить это, следует не отвечать на подозрительные вызовы и использовать зстосунки для блокировки спама.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!