Международная организация увеличила финпомощь украинцам до 3 600 грн: как получить деньги

С 1 октября Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать уязвимым слоям населения Украины помощь в 3600 грн для каждого члена семьи. Ранее размер выплат составлял 2 220 грн.

Об этом говорится в заявлении организации. Помощь оказывается гражданам из таких областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Для оформления выплат необходимо обратиться по номеру: 0-671-052-803. В течение звонка команда организации оценит уязвимость, и если обращение будет предварительно одобрено, специалист добавит ваш мобильный телефон в базу данных.

Если вы проживаете на временно оккупированных (после 24 февраля 2022 года) или недавно деоккупированных (не ранее чем за 2 месяца до даты обращения) территориях и не имеете возможности совершать телефонные звонки, отправьте запрос здесь.

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Если обращение было одобрено, вы можете перейти к заполнению онлайн-формы. Чтобы начать заполнять онлайн-форму, нужно ввести свой мобильный телефон. Если мобильный телефон утвержден, вы можете заполнить онлайн форму здесь. После этого ожидайте, когда ваша заявка будет проработана специалистами.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что Пенсионный фонд Украины в 2023 году рассчитает жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 годов автоматически. То есть без обращения граждан.

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