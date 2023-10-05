Как назначают субсидию в Украине на отопительный сезон 2023-2024: что нужно знать гражданам

Пенсионный фонд Украины в 2023 году рассчитает жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 годов автоматически. То есть без обращения граждан.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПФУ в Facebook. При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

"На отопительный период 2023 – 2024 годов расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме (без обращения граждан) для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 грн. То есть, гражданам , которые уже являются получателями жилищной субсидии или которым в летний период была назначена нулевая субсидия, дополнительно обращаться за выплатой не нужно", – говорится в заявлении.

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В ПФУ добавили, что для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо заявление и декларация подаются до конца календарного года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

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