Квартира, икра и муж-таможенник: как жена чиновника хвасталась богатством на камеру

"Вот вам последняя часть моих рассказов о богатствах чиновников на "Супермаме". Так начинается пост украинской журналистки Лены Чичериной о героине этого телешоу, которое само себя позиционирует как "психологическое реалити, в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание самой лучшей".

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Описанную в посте героиню зовут Дарья. Она – жена неназванного чиновника. И параллельно с баталиями о детях, показывает – да и рассказывает – о своей жизни.

А она оказалась богатой. Ведь и квартира своя, и хорошая – настолько, что другие участницы неприкрыто ею восхищаются. И элитного алкоголя в той квартире много – настолько, что некоторые другие участницы также неприкрыто этим восхищаются. И в холодильнике еды настолько много, что, по словам Дарьи, съедать все семья не успевает, потому приходится садиться в машину и везти то, что осталось, "бедным людям-сиротам".

Сама еда тоже непростая. Там и раки – потому что сын, по словам мамы, оказался ракоедом. И куча красной икры – потому что все любят, а дочь может ложками есть. И все это вызывает непонимание с едва уловимой завистью как других участников, так и комментаторов под постом.

И главное – все это на фоне сакральной фразы о загадочном дяде, который активно помогает семье. И более того – такого же загадочного мужчины-чиновника. Лицо которого все же появляется в кадре.

И хотя программа, по утверждению автора поста, вышла аж в 2020 году, а имя, фамилия или хотя бы место работы мужа Дарьи не называются, OBOZ.UA удалось установить его личность – и узнать, сколько имеет денег, какой владеет недвижимостью и как много выигрывает в азартных играх таможенник Николай Михасев.

Как живет таможенник

Денег стало меньше

На момент выхода программы – в 2020 году – Михасев был государственным инспектором на Киевской таможне. И поскольку, по декларациям, в 2019 и 2021 годах он работал там же, за 2020-й он получил полную зарплату. Составила же она 212,367 тыс. грн за год – то есть, около 18 тыс. грн в месяц.

По данным же Госстата, среднемесячная зарплата в 2020-м в Украине составляла 11,591 тыс. грн. То есть, Михасев получал значительно больше среднего украинца.

Его же жена Дарья, которая в программе хвасталась, что зарабатывает больше мужа, по его же декларации, в 2020-м принесла в семью менее 50 тысяч. В частности:

10,32 тыс. грн выплат на детей.

36 тыс. грн зарплаты, которую получила в своем же ФЛП.

Был, правда, еще подарок в денежной форме (вероятно, от все того же богатого дяди), однако сумма его неизвестна. Поскольку, как указано в декларации, "член семьи не предоставил информацию".

ФЛП, кстати, до сих пор действует. И он действительно ее. Во всяком случае, по данным Getcontact, именно Дарья является его контактом.

Основным направлением деятельности же ФЛП Михасевой Дарьи Владимировны является "Прокат других бытовых изделий и предметов личного потребления". А дополнительными – "Образование в сфере культуры", "Другие виды образования, н.в.и.у.". Хотя в программе, судя по тому, как выглядит комната, что она называет ее своей работой, акцентируется именно на образовании – и то детском.

Кстати, еще среди направлений деятельности ФЛП Дарьи – "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления" и "Исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения". Такая вот разносторонняя личность.

Впрочем, годом ранее – в 2019-м – Михасев заработал лишь около 110 тыс. грн зарплаты. Тогда как его жена получила:

10,32 тыс. грн выплат на детей.

110 тыс. грн дохода от творческой деятельности.

40 тыс. грн зарплаты в том же ФОПе.

То есть, получается, формально кормилицей семьи была таки Дарья.

А вот в 2024-м Михасев жену уже не декларировал. Сейчас они находятся в процессе раздела имущества. Следующее заседание, кстати, назначено на 20 октября.

И по деньгам он просел. По его декларации кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (последняя подана), за весь год Михасев получил лишь почти 116 тыс. грн – при том, что перешел работать на Закарпатскую таможню. И не абы кем, а главным госинспектором. Впрочем, какая у него там зарплата, Михасев не указал – зато отметив, что в прошлом году получил:

10,188 тыс. грн зарплаты еще в Киевской таможне.

Дважды по 5,287 тыс. грн от "СЛОТС Ю.ЭЙ.", занимающейся азартными играми.

В декларации указано, что эти деньги являются выигрышем. Поэтому, вероятно, таможенник играл в онлайн-казино. И не просто играл, а еще и выиграл. И не просто выиграл, а около 10% от общего годового заработка.

В 2023-м, кстати, он получил от "СЛОТС Ю.ЭЙ." приз в 15,22 тыс. грн. Так что играть стал явно хуже.

14,907 тыс. грн он ООО "Славутич" – как доход от предоставления имущества в аренду.

По данным YouControl, эта компания занимается сельским хозяйством.

80 тыс. грн денежного подарка от Волошина Ярослава Ивановича, который больше нигде не фигурирует в декларации.

В системе YouControl есть несколько человек с таким именем. Один из них – руководитель частной охранной службы из Киева. Что дает основания считать его потенциальным заемщиком Михасева – учитывая долгое проживание того в Киеве, а также вероятные рабочие связи с правоохранительными структурами.

Сбережений же у таможенника нет. Больше. Ведь в 2020-м были – тогда на счету в ПриватБанке он хранил 150 тыс. грн наличных.

Авто не стало совсем

За 2020-й Михасев декларировал 2 автомобиля:

Сам он ездил, как отметил таможенник, на "тойота камри" 2007 г.в. (вероятно, речь идет о Toyota Camry).

Но Михасеву оно не принадлежало – он пользовался им по доверенности. А реальным владельцем был некий Подгорецкий Юрий Юрьевич.

В YouControl есть два человека с таким именем. Один из них – руководитель компании из Киева, занимающейся обслуживанием систем безопасности. Другой из Черкасс и открыл ФЛП для работы в сфере архитектуры в 2022 году.

Дарья Михасьова же ездила тогда на Lexus CT 200H 2011 г.в.

И похоже, напутал таможенник не только с названием авто, на котором катался, но и со стоимостью обеих машин. Поскольку указал, что его "тойота камри" стоила 130 тыс. грн, а женчин Lexus – 72 тыс. грн.

И если допустить, что его авто тогда могло стоить такие деньги еще можно (особенно, учитывая, что покупали его в 2012 году) – потому что по данным auto.ria, сейчас самая дешевая Toyota Camry 2007 г.в. на ходу стоит около 250 тыс. грн, – то в то, что элитный Lexus стоил 72 тыс. грн сложно. Ведь сейчас такое авто стоит минимум 425,85 тыс. грн. Да и чтобы Lexus был дешевле обычной старой Toyota – тоже сомнительно.

Так или иначе, но за 2024-й Михасев автомобилей не декларировал. Похоже, либо не нашел, у кого одолжить, либо пересел на более экологичный общественный транспорт.

Земля и суд за квартиру с женой

А вот недвижимостью Михасев разжился. Так:

За 2020-й он задекларировал квартиру в Киеве на 53,8 кв.м.

Указанная цена – 940,975 тыс. грн. Но записано жилье было на Дарью Михасьову – о чем она, сама и рассказала в программе. Которую, вероятно, снимали именно в этом жилье.

За 2024-й ту же квартиру в Киеве. А также земельный участок на 3 тыс. кв.м (0,3 га) в Мукачевском районе Закарпатской области, стоимостью 32,814 тыс. грн.

Впервые эта земля появляется в декларации за неполный 2023 год, которую Михасев подал перед увольнением из Киевской таможни. И хотя, по данным профильного сервиса uland.ua, цены такие тогда и встречались, однако не очень часто.

Скажем, в Береговском районе Закарпатской области предлагали участок на 0,28 га за 30,762 тыс. грн, а в Мукачевском, где и приобрел землю Михасев, на 0,5 га за 57,85 тыс. грн, а на 0,25 га – за 46,35 тыс. грн.

Однако в том же Мукачевском районе были и значительно дороже предложения за относительно сопоставимые площади. В частности:

Участок на 0,18 га предлагали за 674,157 га.

На 0,32 га – за 2,311 млн грн.

На 0,28 га – за 2,1 млн грн.

На 0,1 га – за 600 тыс. грн и тому подобное.

Тем не менее, перефразируя Третий закон Ньютона, поскольку где-то прибывает, то где-то убывает. И если земля у Михасева появилась, то с квартирой, не исключено, придется прощаться.

Дело в том, что в декларации за 2024 год, как уже отмечалось, жена Михасева уже не указывается. Более того, на тот момент они зашли в процесс раздела имущества. Из которого не вышли до сих пор.

Впрочем, не исключено, что из брака они не вышли. Ведь, по материалам дела №760/6579/24, Дарья проходит как Михасева. Поэтому или формально брак еще действующий, или решила остаться на фамилии таможенника.

Делят же они двухкомнатную квартиру. И исходя из того, что в декларациях отмечается только одно жилье – то, которое на 53,8 кв.м в Киеве и стоит почти миллион, – можно предположить, что речь идет именно о нем.

Судиться, кстати, по данным портала "Судебная власть Украины", первым начал сам Михасев. Как говорится в материалах дела, он утверждает, что 12 августа 2017 (эта же дата отмечается и в декларациях), находясь в браке, он с женой сторонами купили 2-комнатную квартиру, которая была оформлена на Дарью (что и подтверждают декларации). И на основании этого хочет половину жилья.

Дарья же с этим не согласна. А потому подала встречный иск.

По материалам дела, она хочет оставить квартиру себе. Хотя – и об этом она говорит в программе – и была куплена в браке. А еще чтобы таможенник оплатил судебные и расходы на юридическую помощь.

Детей, кстати, Михасев декларирует. И в реестре должников как неплательщик не числится. Поэтому можно предположить, что или формально супруги все же не распались, или Михасев является приличным человеком, и детей поддерживает. Хотя и остался, если верить декларации без денег.

"Понты" жены таможенника

Поэтому получается, что Михасев – обычный себе госслужащий без состояния и роскошных имений. То есть, из тех чиновников, которые, собственно и составляют основу этого "класса". И на которых – просто из-за названий организаций, где они служат и их скандальных отдельных представителей – часто вешают ярлыки коррумпированных. Ведь давайте откровенно: так сложилось, что фраза "честный, некоррумпированный таможенник" вызывает невольную улыбку.

С другой стороны, Lexus за 72 тыс грн, земля за небольшую сумму (хотя это и возможно), все же, заставляют подозревать обратное. Хотя и не масштабное.

А вот желание Дарьи Михасевой продемонстрировать роскошную жизнь – при отсутствии основания для этого – выглядит как попытка компенсировать недостаток реального статуса его имитацией. И хотя нельзя утверждать этого наверняка, но не исключено, что источником этого стремления является внутреннее разочарование: возможно, ее муж-таможенник, несмотря на амбиции, не сумел войти в условную прослойку "украинских таможенников" – тех, кого народное воображение связывает с доступом к большим средствам, дорогим автомобилям, имениям, часам и связям. Такая социальная роль давно уже сформировалась в массовом сознании как нечто стабильное и ожидаемое – а значит, ее недостижимость могла восприниматься как личное поражение, требующее хотя бы видимой компенсации.