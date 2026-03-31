Разворовывали недра во время войны: в Украине разоблачили схему на 53 миллиона гривен

На Тернопольщине правоохранители объявили подозрение должностному лицу. Он организовал незаконную схему добычи супеси (рыхлая осадочная горная порода, состоящая преимущественно из песка с примесями глинистых частиц) без специального разрешения, чем нанес ущерб окружающей среде почти 53 миллиона гривен.

Директору кирпичного завода, который организовал незаконную деятельность, грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что директор завода организовал незаконную добычу супеси без специального разрешения. Происходило это на территории месторождения вблизи села Скородинцы Чертковского района Тернопольской области.

Добыча осуществлялась с 2023 по 2025 годы. Расследование показало, что добыча осуществлялась за пределами участка, на который общество имело специальное разрешение.

Незаконно было добыто 14 863 кубометров супеси. Из него в дальнейшем изготавливали кирпич, который затем продавали. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 52,9 млн грн.

Незаконную деятельность обнаружили сотрудники Чертковского районного управления полиции совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Тернопольской области. Процессуальное руководством осуществляла Чертковская окружная прокуратура.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 240 УКУ (незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупных размерах, совершенное с использованием служебного положения). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине будут судить мошенников которые с 2019 года обманывали украинцев. Обманутым обещали сотни тысяч гривен выигрышей, для получения которого требовали оплатить 500-2000 грн в качестве комиссии или за доставку.

