Кто в Украине останется без пенсий: каждый может проверить будущую выплату уже сейчас, пенсионный возраст будет индивидуальным

В Украине для получения пенсии в 65 лет нужно не менее 15 лет стажа. В то же время, тем, кто планирует выйти на пенсию вовремя (то есть с 60 лет), нужно иметь не менее 35 лет стажа после 2027-го. Сейчас норма по стажу составляет 31 год и она растет на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 35 лет.

Чтобы проверить, когда вы уйдете на пенсию, стоит пройти регистрацию в Пенсионном кабинете, говорится в материале OBOZ.UA. На каждого достигшего совершеннолетия украинца оформили пенсионное дело. В нем отражается и продолжительность стажа, и размер зарплаты. Пройти верификацию на портале можно с помощью BankID или КЭП.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Какой реальный пенсионный возраст в Украине

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет около 54 лет. При этом в среднем один работник, платящий единый соцвзнос, удерживает одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Об этом заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью OBOZ.UA. "Я не могу назвать средневзвешенный возраст (т.е. средний с учетом всех пенсионеров и возраста их выхода на пенсию), пока такой цифры у нас нет. Но могу назвать средний пенсионный возраст, то есть если взять все категории без учета их количества, он составляет примерно 54 года", – отметила она. Граждане определенных категорий уходят на пенсию досрочно, поскольку такое право для них прописано в многочисленных профильных законах. Совокупно сегодня около 2,3 млн. пенсионеров из 10,5 млн. пенсионеров (21,6%) вышли на пенсию досрочно, то есть до 60 лет.

Марчак считает, что сейчас не следует рассматривать общий пенсионный возраст. Проблема состоит в том, что львиная доля пенсионеров не работает даже до 60 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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