Кто из украинцев получит надбавку к пенсии в октябре: озвучены суммы и кому выплатят

В октябре некоторые категории украинцев могут получить прибавку к пенсии. В частности, дополнительные средства предусмотрены через достижение определенного возраста или потребность в уходе. К примеру, граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, могут получить до 570 грн.

В свою очередь, украинцы, которым исполнилось 75 лет, могут претендовать на дополнительную помощь в 456 грн, если 70 лет – до 300 грн. О системе выплат можно узнать на сайте ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

Кроме того, право на выплату средств имеют те граждане, у которых есть особые обстоятельства, а именно:

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой. Например, можно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета.

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