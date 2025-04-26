Космические пенсии в Украине возвращают: идея Кабмина провалилась, судьи массово отменяют "незаконные" ограничения

Специальные пенсионеры по всей стране массово отменяют ограничения своих пенсий, которые в январе этого года ввело правительство. Урезали часть выплат, превышающую 23,6 тыс. грн для тех "особых" пенсионеров, которые не защищали страну во время российской агрессии (начиная с АТО). Такие ограничения действительно хотя бы частично вернули справедливость и сделали невозможным ситуацию, когда бывший нардеп получает более 240 тыс. грн пенсии, а прокуроры через суды установили себе пенсию в 80–90 тыс. грн.

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Однако полностью справедливость сохранить не удалось. Пока Минсоцполитики считает сэкономленные средства, суды задним числом отменяют ограничения и вынуждают вернуть недоплаченные средства пенсионерам. Дело в том, что ограничения пенсий даже во время военного положения могут быть введены исключительно законом. А не постановлением правительства.

В законе О государственном бюджете на 2025 год сказано, что большие пенсии во время действия военного положения выплачиваются с применением коэффициента в размере и порядке, определяемом правительством. Уже сотни судей своими решениями сочли, что это незаконно. Правительство не может своими постановлениями определять размер пенсий, это должно быть предусмотрено только законом.

О том, почему ограничительные коэффициенты не сработали читайте в материале OBOZ.UA.

Как провалилась идея Минсоца

По состоянию на конец апреля в Украине в судах валили уже более 1,4 тыс. решений по отмене коэффициентов, которые ограничивали пенсии в размере от 23,6 тыс. грн. Число решений ежемесячно увеличивается в геометрической прогрессии. Если в феврале их было около 260, то по результатам апреля может быть вдвое больше.

Отмена коэффициентов занимает у пенсионеров около месяца. К примеру, исковое заявление по делу 340/1876/25 от военного пенсионера с просьбой отменить применение коэффициентов поступило 23 марта. А уже 23 апреля судья Кировоградского окружного админсуда Роман Брегей принял решение в пользу пенсионера. При этом решением суда производится перерасчет не с момента принятия решения, а с момента применения коэффициентов. То есть все средства, которые не сдержали особые пенсионеры из-за решения правительства, должны вернуть им.

На своей странице в Facebook судья прокомментировал судебную практику (сообщение вышло на следующий день после принятия решения). Брегей объяснил, что ограничивать пенсии можно, однако как именно ограничивать эти выплаты должно быть предусмотрено законом, а не постановлением правительства.

"Суд под моим председательством в очередной раз заключил, что законодатель, игнорируя ряд правовых выводов Конституционного Суда Украины, принял закон, противоречащий Конституции Украины. Речь о делегировании Правительства Украины полномочий по принятию нормы права, которая определяет, насколько уменьшат выплату пенсий многим выплатам пенсий. действия военного положения допускается ограничение выплаты пенсий, но исключительно на основании закона ", – написал судья. Он также задал вопрос, почему постановлением не стали ограничивать пенсии судьям.

Среди судей есть и другие позиции. К примеру, судья Одесского окружного административного суда Игорь Завальнюк в решении по делу 420/5586/25 также отменил пенсионные коэффициенты. Однако он отметил, что во время действия военного положения вообще нельзя ограничивать выплаты, потому что это не предусмотрено Указом президента. Дело в том, что Конституция действительно позволяет во время войны ограничивать права (в том числе и на социальное обеспечение).

Однако в Указе президента, которым введено военное положение, есть четко перечень тех прав и свобод, которые могут быть временно, во время действия военного положения ограничены. И в этом перечне нет права на социальную защиту (оно гарантируется ст. 46 Конституции).

"Итак, в период действия в Украине военного положения, введенного Указом № 64/2022, не ограничены конституционные права и свободы человека и гражданина, установленные статьей 46 Конституции Украины", – решил судья. При этом он также отметил, что в полномочия Кабинета Министров не входит изменение структуры денежного довольствия.

Однако, в конце концов, и судья Завальнюк, и судья Брегей удовлетворили иски пенсионеров, которые просили отменить применение коэффициентов. Это уже постоянная практика всех административных судей. OBOZ.UA изучил 50 последних решений судей, в которых рассматривались иски пенсионеров против ПФУ с требованием не ограничивать их выплаты. Что любопытно, все 50 решений касаются военных пенсионеров. И во всех 50 случаях коэффициенты были отменены.

Действительно, суды принимают решение по каждому пенсионеру отдельно. Для этого этот пенсионер должен обратиться в суд с исковым заявлением. По всей вероятности, это сделают далеко не все специальные пенсионеры. К примеру, самый богатый пенсионер Украины Сергей Кивалов, выплату которому уменьшили с 246 тыс. до 51 тыс. грн, иск в суд пока не подавал.

Однако количество пока только растет. И уже сейчас можно говорить о том, что введение коэффициентов – неудачная попытка добиться справедливого распределения ресурсов. Чиновники допустили сразу несколько ошибок. Главный вопрос: почему не предусмотреть коэффициенты в самом законе о Государственном бюджете? Зачем для этого отдельное постановление правительства, которое судьи все равно признают незаконным.

Что говорят о ситуации в Минсоци

Министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA заявила, что сейчас "нарабатывают" с судьями Верховного и Конституционного судов единственное понимание: именно это является социальной гарантией. "Пенсионное обеспечение – это конституционная гарантия нашего государства. Поэтому суды часто трактуют ограничения или изменения в специальных пенсиях как нарушение этих норм. В то же время специальные пенсии значительно отличаются от общих: они начисляются по привилегированным формулам. Если обычная пенсия обычно покрывает 40% заработка человека", то специальная уплаты налогов", – объяснила она.

Жолнович считает, что система перерасчета пенсий для специальных пенсионеров – привилегия, а не социальная гарантия. И надо прийти к выводу, можно ли сохранить такие подходы и справедливы ли они.

"Есть и другая особенность: общие пенсии исчисляются из фактического заработка, который человек получал. А в случае специальных - предусмотрен перерасчет, если растет зарплата в должности, которую пенсионер ранее занимал. Например, действующие военнослужащие получают более высокие надбавки и зарплаты, и некоторые бывшие военные, которые уже имеют на пенсии," объяснила она.

Однако введенные коэффициенты действительно проблему сверхвысоких социальных пенсий никак не решают. Во-первых, они вообще не касаются судей. Во-вторых, они приняты таким образом, что почти любой суд упраздняет их действие по заявлению пенсионера.

Пока анонсированная Минсоцом социальная справедливость только "нарабатывается". А коэффициенты, как показала практика, обладают крайне сомнительной результативностью. Вполне возможно, что уже к концу года их применение к себе отменит большинство специальных пенсионеров. Тогда ПФУ придется выплатить все, что не заплатили с 1 января 2025 года из-за применения, как считают в судах, незаконных коэффициентов.