Кому в Украине платят более 70 тыс. грн: названы лучшие вакансии

В Украине заработную плату в размере от 70 тыс. грн платят программистам, а также военнослужащим. Самая высокая зарплата у программиста, владеющего языком программирования. В среднем они получают более 93 тысяч гривен.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, среди вакансий с высокими зарплатами также предложения для военных ВСУ (танкистов, штурмовиков и т.д),

Программист Golang – 93500 грн

.Net-программист – 90000 грн

Программист Java – 85000 грн

Танкист – 75000 грн

Дешифровщик – 70500 грн

Штурмовик – 70100 грн

Артиллерист – 70100 грн

Огнеметчик – 70100 грн

Средняя зарплата в вакансиях составляет 18,8 тыс. грн. Больше традиционно платят в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 22,8 тысячи гривен. В Днепре зарабатывают в среднем 20 тыс. грн, в Запорожье – 16,5 тыс. грн. В Одессе в среднем платят 20 тыс. грн, а в Сумах – всего 14,5 тыс. грн.

Отметим, в ближайшее время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть.

И эти ожидания преимущественно отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых. Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. "Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", – отмечают его авторы. В целом, отмечается, оставлять текущее количество сотрудников намерены 71,1% компаний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что профессия программиста может скоро "умереть" из-за развития искусственного интеллекта. Глава технологической компании NVIDIA Дженсен Хуанг советует людям изучать не языки программирования, а сосредоточиться на получении знаний о биологии, промышленности, сельском хозяйстве и образовании.

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