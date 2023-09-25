Кому в Украине перечислят пенсии: стало известно, каков будет график повышения в 2024-м

В Украине в 2024 году будет проведена масштабная индексация, которая охватит всех пенсионеров. При этом механизм индексации будет несколько иным.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики Украины в эфире телеканала "Рада". Индексацию, которую обычно проводят в начале марта на половину размера инфляции предыдущего года и половину от среднего за последние три года годового роста зарплат, реализуют по новым правилам.

В частности, в Кабмине раскрыли некоторые детали новой методики. Речь идет о введении баллов и коэффициентов. Соответствующая система должна:

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сравнить размеры пенсионных выплат независимо от года, когда человек вышел на заслуженный отдых (осуществят осовременивание);

повысить средний размер пенсии до 6 тыс. грн.

"Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должны провести индексацию. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета", – сообщила представитель Минсоцполитики Дарья Марчак.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрпочта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

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