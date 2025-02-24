Коллекционеры "подрались" за украинские 50 копеек: за монету заплатили больше 12 тысяч

Украинские 50 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн. При этом во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз – первая ставка составила 2 грн.

Видео дня

Аукцион прошел на площадке Violity. Всего ставок было сделано 68.

Как рассказал автор объявления, разновидность проданной монеты – 4 ААм. Что, собственно, и привлекло к ней такое повышенное внимание коллекционеров – ведь эта разновидность очень редкая.

Так, эксперты ресурса "Монеты-ягодки" отмечают: нумизматы называют такую монету "Англичанка" – ведь ее чеканили английскими штемпелями. "Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – отметили нумизматы.

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет.

"Ошибка была обнаружена работниками Луганского станкостроительного завода, когда получили уже готовые пуансоны для чеканки монет. На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет, чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, также ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!