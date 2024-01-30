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Коллекционерам нужны украинские монеты: какие можно продать за несколько тысяч

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Коллекционерам нужны украинские монеты

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб тризуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Такие 10 копеек можно дорого продать

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

За такие 25 копеек могут заплатить большие деньги

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

  • средний зуб тризуба – он острый и узкий;
  • единица в дате – без хвостика;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
  • гурт с мелкой насечкой.
За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн

В то же время, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, разбогатеть же на монетах времен СССР вряд ли удастся. Причина – большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.

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