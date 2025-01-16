Когда введут новые методы налогового контроля украинцев и что изменится: Гетманцев озвучил решение

В Украине новые методы налогового контроля физических лиц могут внедриться уже после окончания войны. Речь идет, в том числе, о введении косвенных методов налогового контроля (когда будут оцениваться в том числе расходы).

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Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал в интервью OBOZ.UA. "Совершенствование администрирования налогообложения доходов физических лиц прежде всего лежит в законодательной плоскости. Как мы это видим? Во-первых, это имплементация директивы DAC-7. Она касается разнообразных электронных платформ, предоставляющих услуги такси, доставки еды и т. п", – сказал он.

Уже сейчас разрабатываются и вводятся некоторые изменения. Например, вводят обмен налоговой информацией по стандарту CRS.

"До апреля мы ждем законопроект Кабинета министров в Верховной Раде. И я думаю, что с высокой долей вероятности мы его поддержим, тем более что это структурный маяк от МВФ. Также должен совершенствоваться автоматический обмен информацией налоговой по стандарту CRS. То есть налоговая получает отчеты от других стран, анализирует эти отчеты. А уже после военного положения будут изменения, предусмотренные Национальной стратегией доходов и предоставляющие налоговой дополнительные полномочия по администрированию", – объяснил он.

На уточняющие вопросы Гетманцев добавил, что изменения, относящиеся к обычным украинцам, будут введены, вероятно, уже после окончания войны. Думаю, что да. Раньше мы до этого не дойдем. Кабинет министров еще до войны должен был разработать законопроект о косвенных методах налогового контроля. Но думаю, что его не внесут до окончания войны, а рассматривать законопроект будет уже новый парламент", – сказал он.

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