Какие выплаты военные могут получать в Украине с 1 октября: озвучены суммы

В Украине предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим. В частности, часть военных может претендовать на помощь с 1 октября.

Об этом говорится в законопроекте №9342 по нормированию выплат. Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава могут получить 100 тыс. грн, если:

получили ранения (контузию, травму или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

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захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или являющиеся заложниками;

находятся в отпуске для лечения после ранения.

На период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тыс. грн.

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В свою очередь дополнительные выплаты в размере до 50 тыс. грн. могут получать:

служащие ГСЧС;

начальствующий состав НАБУ;

полицейские, имеющие право на 30 тыс. грн выплаты, выполняющие боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, осуществляющий оперативное управление воинскими частями и подразделениями , ведущие военные действия на ЛБО на расстоянии выполнения боевых задач первого эшелона.

Денежную доплату в 100 тыс. грн. получают за непосредственное участие в боевых действиях или обеспечение осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных действий в период осуществления указанных мероприятий:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

полиция;

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

лица рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащие Вооруженных Сил;

военнослужащие Службы безопасности;

военнослужащие Службы внешней разведки;

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны;

военнослужащие Национальной гвардии;

военнослужащие Государственной пограничной службы;

военнослужащие Управления государственной охраны;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, получающие выплаты от гуманитарных организаций, с октября смогут рассчитывать на большие суммы помощи. Ежемесячно на одного члена семьи будет выдаваться на 2200 грн., а 3600 грн. То есть выплата увеличится сразу на 63,64%, а за три месяца можно получить уже не 6660, а 10800 грн.

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