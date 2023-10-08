Какие пенсии выплачивают военным в Украине за выслугу лет: стало известно, как рассчитывается

У военнослужащих в Украине есть право на получение пенсии по выслуге лет, если на момент увольнения они имеют 25 календарных лет выслуги и достигли 45-летнего возраста. Эта пенсия начинает выплачиваться с момента увольнения из рядов ВСУ и исчисляется на основе денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное госсоцстрахование.

Об этом рассказала представительница Святошинского РТЦК и СП младшая сержантка Вероника Чеканова. Она отметила, что за доплаты в 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 2 года.

Как в Украине рассчитывают пенсию военнослужащего за выслугу лет?

За 25 лет выслуги – 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) + 3% за каждый дополнительный год;

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за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев – 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) + 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Как писал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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