Какие данные должны обязательно включить в билет: в министерстве озвучили важную информацию

Министерство развития общин и территорий напомнило: в билете на поезд или автобус за границу обязательно должна быть указана определенная информация. Билет может быть как бумажным, так и электронным – главное, чтобы он был доступным для проверки и содержал все необходимые реквизиты.

Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в Telegram. "Напомним, билеты стоит покупать только официально: оплатой по официальным реквизитам на интернет-ресурсах или в кассе автовокзала. Это гарантия того, что перевозчик является легальным, а в случае проблем во время поездки можно требовать возмещения или официально жаловаться на услуги", – отметили в ведомстве.

Каждый билет должен содержать следующую информацию:

Название перевозчика (это должно быть юридическое лицо или ФЛП)

Название международного маршрута и номер рейса (состоит из нескольких букв и цифр)

Дата и время отправления

Место посадки и высадки с указанием адреса – международные маршруты должны стартовать и завершать на автостанциях

Информация о пересадках, их продолжительность и место – обратите внимание, что ранее перевозчики не обязаны были указывать наличие пересадок, сейчас это требование законодательства.

Номер места

Цена билета

Информация о страховании ответственности перевозчика

Номер билета для проверки при посадке, при необходимости перевозчик может добавить QR-код

ФИО пассажира – при необходимости

Процедуру покупки билетов могут изменить

Так, планируют модернизировать систему международных автобусных перевозок. Для этого правительство хочет запустить мобильное приложение, где пассажиры смогут приобрести билеты у легальных перевозчиков. Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Он отметил, что это должно способствовать урегулировать рынок международных автобусных пассажирских перевозок. При этом международные партнеры уже поддержали такую разработку. Планируется, что программа будет похожей на мобильное приложение "Укрзализныци". Ее запустят в тестовом режиме уже осенью, а полноценно – с 2026 года. Для этого Минразвития уже заключило ряд партнерств с платформами по продаже билетов.

"Никто не может заставить их проверять перевозчиков. Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты", – отметил Деркач.

Такое приложение будет действовать на основе данных с портала autobus.gov.ua, на котором уже можно проверить легальность перевозчика. Он работает на базе Реестра международных автобусных маршрутов, и до конца 2025 года портал также ждут обновления, в частности:

добавят возможность для перевозчиков самостоятельно управлять своими маршрутами и продавать билеты ;

; пассажиры смогут покупать исключительно легальные рейсы.

"Он станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине. Это будет что-то вроде мобильного приложения "Укрзализныци", но для автобусов", – отметил Деркач. Также в программе будет предусмотрена функция отзывов о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы автоматически будет получать "Укртрансбезопасность", а перевозчики будут нести ответственность за нарушения.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах Uklon запустить международные автобусные перевозки из Украины в Европу – решение о старте могут принять уже в конце 2025 года, а запуск состоится в 2026-м. Кроме того, компания рассматривает нишу проката электросамокатов.

