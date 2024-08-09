Как родственникам получить пенсию умершего: названы ключевые условия

Родственники пенсионера в случае его смерти могут получить его невыплаченную пенсию. Но это возможно только при соблюдении ряда условий. В частности, речь идет только о тех родственниках, которые проживали вместе с умершим.

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Правила опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). "Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяцу смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти", – говорится в разъяснении.

Такая выплата не происходит автоматически. Чтобы получить пенсионную выплату родственника, нужно обратиться с заявлением непосредственно в ПФУ.

Сделать это следует в течение шести месяцев со дня открытия наследства. При обращении нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.

Если этого не сделать, пенсионные выплаты просто войдут в состав наследства. То же саме произойдет при отсутствии членов семьи, которые соответствуют критериям ПФУ.

В таком случае денежные средства также будут выплачены. Однако их можно будет получить уже только после получения свидетельства о праве на наследство.

Выплаты родственникам пенсионера: какую помощь можно получить

Недополученная пенсия – не единственная выплата, на которую могут претендовать родственники умершего пенсионера. Согласно законодательству, они также могут получить:

заработную плату умершего, если он работал;

суммы жилищной субсидии – один из членов домохозяйства, с учетом которого назначалась эта выплата – по письменному обращению и в течение трех месяцев после смерти получателя;

пособие на погребение в размере пенсионных выплат за два месяца. Для его получения следует обратиться в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году уже закончились массовые пересчеты пенсий. Однако на повышение выплат по-прежнему могут рассчитывать пенсионеры, которым до конца года исполнится 70, 75 и 80 лет.

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