Специалисты напоминают, что в следующем году прекращает действие льгота, касающаяся пошлин и импортного НДС на электромобили/электрокары, а знающие люди говорят, что на её дальнейшее продление шансов практически нет, ссылаясь на письмо председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева от 19 июля с призывом к порядочности ("прекратите посылать гонцов"), где указывается и на войну, и на то, что товары эти дорогие (то есть бедные люди не пострадают).

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Так что с 1 января 2026 года при растаможивании электромобилей нужно будет уплачивать пошлину 10%, акциз из расчёта 1 евро за 1 кВт•ч ёмкости батареи и НДС 20% от суммы стоимости электроавто, пошлины и акциза.То есть электрокары с будущего года подорожают в 1,1х1,2=1,32 раза, и тот, что сейчас стоит 12 тыс. долларов, будет стоить около 16, а тот, что 70, - где-то 92-93 тыс. долларов.

А материал этот (на электромобкарпримере) - на совсем иную тему: о важности иметь специалистов по специальности (извините за тавтологию) D1 (071) "Учёт и налогообложение". Ещё до обнародования позиции Гетманцева они призывали не тянуть с покупкой, а теперь электромобили могут подорожать "превентивно" - под внезапный новый спрос.

Так вот - насчёт этой специальности. Дело не только в том, что её владелец может работать бухгалтером, экономистом, аудитором (впрочем, это - после дополнительного экзамена), финансовым аналитиком, менеджером по продажам [и закупкам!], бизнес-аналитиком, специалистом по ВЭД и её учету, таможенным инспектором, налоговиков (либо, "наоборот", налоговым консультантом) и так далее, но и в том, что он владеет всеми соответствующими знаниями В КОМПЛЕКСЕ, то есть СИСТЕМНО. Вот таким и надо покупать электромобили - чтобы и окружающую среду излишне не загрязняли, и собственное здоровье берегли, не вдыхая ненужного.