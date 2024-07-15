Как научиться экономить деньги, если получаешь минималку: 10 действенных советов

Финансовая подушка – это важный запас средств для непредвиденных затрат, который можно создать, регулярно экономя даже небольшие суммы. Ведение бюджета, отказ от вредных привычек и контроль над расходами помогут обеспечить финансовую стабильность и сэкономить.

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OBOZ.UA собрал 10 действенных советов, которые помогут экономить даже при минимальной зарплате. Война существенно ухудшила ситуацию, многие потеряли жилье или работу.

Однако значительный процент украинцев не имели сбережений и до войны. По данным опроса группы "Рейтинг" в 2020 году, 63% респондентов сообщили, что в случае прекращения получения доходов, сбережений им хватит меньше месяца. Еще 16% сказали, что потратят все свои средства меньше, чем через два месяца.

Как начать экономить

ведите бюджет;

Расчет бюджета поможет выявить дополнительные или лишние расходы. Следует записывать все расходы и распределять их по категориям (еда, коммунальные платежи, транспорт, развлечения, одежда). Это поможет понять, куда больше уходит денег и можно ли уменьшить расходы на эти категории.

откажитесь от вредных привычек;

Отказ от вредных привычек не только сохранит деньги, но и улучшит здоровье. Алкоголь, курение, сладости, фастфуд, газированные напитки и всевозможные снеки – все эти расходы можно сократить.

соблюдайте список покупок;

Следует планировать свои покупки заранее и ходить в магазин со списком. Это поможет избежать эмоциональных издержек и сосредоточиться на необходимых товарах.

экономьте на коммунальных счетах;

Установка счетчиков и внимательное наблюдение за расходами воды, электроэнергии и газа помогут уменьшить коммунальные расходы. Замена ламп накаливания на энергосберегающие и своевременный ремонт кранов также поможет сэкономить.

введите налог на развлечения;

Не обязательно полностью отказываться от развлечений, но можно обложить их "налогом". Например, потратили 500 грн на поход в пиццерию – 100 грн положили на счет для сбережений.

месяц без затрат;

Следует попытаться провести месяц, тратя деньги только на необходимые вещи, такие как коммунальные платежи и базовые продукты питания. Это поможет понять, какие издержки можно сократить.

откладывайте средства – прежде всего;

После получения доходов следует сначала экономить, а уже потом тратить. Например, откладывайте 20% от зарплаты, а уже потом распоряжайтесь оставшейся суммой.

откладывайте деньги регулярно;

Регулярность в экономии денег – это ключ к успеху. Даже небольшие суммы, отложенные регулярно, могут превратиться в значительный запас денежных средств.

откройте отдельный счет;

Чтобы избежать расходования сбережений, откройте отдельный счет для них. Можно использовать депозит или покупать валюту.

погасите все кредиты.

Тушение кредитов должно быть приоритетом, ведь банковские проценты могут сильно снизить финансовые возможности. Отсутствие долгов поможет сосредоточиться на сбережениях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские предприятия вынужденно увеличивают зарплаты для привлечения работников. Причина – нехватка рабочей силы.

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