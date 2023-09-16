Кабмин разработал Бюджет на 2024-й: названы новые размеры пенсий украинцев

В Украине минимальная пенсия увеличится в 2024 году с 2093 до 2361 грн. При этом максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Такие цифры предусмотрены в проекте бюджета на 2024-й, который Кабмин утвердил и направил на рассмотрение Рады.

Как говорится в материале OBOZREVATEL. Также увеличится гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону в 2023 году они должны получать не менее 2680 грн.

Однако в Украине от размера социальных стандартов зависят и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится:

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1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го.

Будет ли индексация пенсий?

В Украине в 2024-м Минсоц планирует "сохранить размер пенсии" (видимо, речь идет о том, что размер выплат не снизят). При этом уверенности, что предусмотренную законом индексацию пенсии в 2024-м проведут, нет. Дело в том, что во время военного положения правительству дали право индексацию не проводить.

Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала в интервью "Укринформ". "Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – заявила министр.

При этом гарантий, что в 2024-м произойдет индексация пенсий, нет. "Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила министр.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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