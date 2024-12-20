Индексацию пенсий в Украине проведут через несколько месяцев: к чему она приведет и как могут вырасти выплаты

В Украине индексация пенсий в марте 2025-го предусмотрена и в бюджете, и обязательна по действующему закону. Поэтому даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют на себе далеко не все пенсионеры.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Такая ситуация объясняется тем, что пенсия, рассчитанная по формуле (сейчас это средняя зарплата за три года умножена на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%), может быть значительно меньше фактической выплаты. Например, если по формуле пенсия должна быть всего 1230 грн, Пенсионный фонд будет "дотягивать" выплату до размера не менее 2361 грн (а если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно та пенсия, которая рассчитана по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например на 8%, вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины от годовой инфляции и половину от динамики роста зарплат за последние три года.

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат будет составлять 12,7%. Половина этой суммы – 6,35 %. В результате индексации по очень приблизительным расчетам может быть на уровне 11%.

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