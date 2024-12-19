В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий по новым правилам: к чему это приведет и по какой формуле всем посчитают

В Украине уже в следующем году планируют принять разработанный Минсоцом проект пенсионной реформы. Он предусматривает кардинальное изменение подхода к перерасчету пенсий. Если в марте происходит индексация, размер которой зависит от темпов роста зарплат и инфляции, то по новым правилам сейчас повышение старых пенсий будут проводить перерасчет пенсии по формуле. Это позволит избежать ситуации, когда с годами пенсионная выплата устаревает.

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О том, как изменятся правила пересчета и что следует знать о новых правилах, читайте в материале OBOZ.UA.

Проведут ли традиционную индексацию пенсий в марте 2025 года?

Индексация предусмотрена и в бюджете, и обязательна по действующему закону. Поэтому даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют на себе далеко не все пенсионеры.

Это объясняется тем, что пенсия, рассчитанная по формуле ( сейчас это средняя зарплата за три года умножена на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%) может быть значительно меньше, фактической выплаты. должно быть всего 1230 грн, Пенсионный фонд будет "дотягивать" выплату до размера не менее 2361 грн (а если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно та пенсия, которая рассчитана по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1 328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины от годовой инфляции и половину от динамики роста зарплат за последние три года.

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат будет составлять 12,7%. Половина этой суммы – 6,35 %. В результате индексации по очень приблизительным расчетам может быть на уровне 11%.

Как будет происходить следующая индексация пенсий?

Уже с июля, если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, пенсии будут индексироваться по новым правилам.

Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. если у вас 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последних года (это 4745 грн.).

Главная проблема заключается в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке к проекта реформы.

В рамках индексации пенсии, которые однажды сочли по формуле, повышали на определенный коэффициент. И этот коэффициент не позволял избегать "устаревания" выплат. Если реформа будет принята, начиная с 2025-го и все последующие годы вместо повышения на определенный процент пенсии будут перечисляться с актуальными показателями зарплаты. Это должно значительно увеличить выплаты.

Новая формула будет выглядеть так:

пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия;

базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.).

грн.). страховая пенсия = количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4292 грн.

Следовательно, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4745 грн, а по новой формуле – 6140 грн ( 4292 + 1848). Но таких пенсий ждать не стоит.

Дело в том, что средств для такого повышения нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 г. применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, который применяется при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу этого закона и ежегодно с 1 марта". То есть пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит средств и, исходя из этого, устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулу.

То есть, размер будущих пенсий не уменьшится после реформы, однако все старые выплаты качественно пересчитают.

Какие пенсии получают украинцы?

В Украине пенсии получают 10 млн 342 тыс. лиц (на октябрь 2024-го). Средняя выплата составляет 5851,86 грн. При том:

25,6% пенсионеров (2 млн. 655 тыс.) получают пенсию в размере до 3 тыс. грн

46% (4 млн 451 тыс.) получают пенсию, размер которой меньше 4 тыс. грн

61,62% (6 млн. 373 тыс.) получают пенсию в размере до 5 тыс. грн

5 635 грн – средняя пенсия вышедших на пенсию по возрасту (не "специальные пенсионеры")

Следовательно, хотя средняя пенсия в Украине более 5,6 тыс. грн, на самом деле большинство (61,62%) украинцев получает пенсию в размере менее 5 тыс. грн. При этом фактический прожиточный минимум (рассчитанный по ценам июня) для пенсионера составляет 6016,14 грн. Следовательно, любой пенсионер, получающий меньше указанной суммы, находится за чертой бедности. В Украине это большинство пенсионеров.

Уже сейчас соотношение между пенсионерами и работающими составляет 1 к 1. В такой ситуации рассчитывать на высокие выплаты не приходится. Однако ситуация, когда большинство пенсионеров находится за чертой бедности, тоже недопустима. При этом размер пенсий тех, кто сейчас получает выплаты, – ответственность всех работающих украинцев. Без белых зарплат и официальной работы обеспечить пенсионеров достойными выплатами невозможно.