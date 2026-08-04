Государственный банк приостановит выплату пенсий с 1 октября: что нужно знать украинцам

С 1 октября 2026 года "Укрэксимбанк" прекратит выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные выплаты, поэтому его клиентам необходимо сменить банк. Сделать это нужно до 15 сентября, чтобы и в дальнейшем без задержек получать средства.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если этого не сделать вовремя, после 1 октября могут возникнуть трудности с зачислением выплат.

Кого касаются изменения

Нововведения коснутся только тех граждан, которые сейчас получают пенсии или другие социальные выплаты именно на счет в АО "Укрэксимбанк". Если пенсия поступает через другой уполномоченный банк или доставляется другим способом, например через почтового оператора, ничего менять не нужно.

Таким образом, большинству пенсионеров не придется предпринимать дополнительных действий. В Пенсионном фонде рекомендуют не откладывать изменение реквизитов.

Выбрать другой уполномоченный банк и уведомить об этом ПФУ необходимо не позднее 15 сентября 2026 года. Это позволит бесперебойно получать пенсию и другие государственные выплаты после прекращения сотрудничества Пенсионного фонда с "Укрэксимбанком".

Как сменить банк для получения пенсии

Процедура смены банка состоит из нескольких шагов. Сначала необходимо открыть счет в другом банке, уполномоченном осуществлять выплату пенсий и социальной помощи.

После этого нужно сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах счета, подав заявление об изменении способа получения выплат. Сделать это можно двумя способами:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в любом сервисном центре ПФУ.

После рассмотрения заявления все последующие пенсии, субсидии, льготы и другие государственные выплаты будут поступать уже на новый счет. В Пенсионном фонде отмечают, что сменить банк лучше заранее.

Если подать заявление в последний момент или уже после прекращения работы счетов в "Укэксимбанке", это может привести к задержкам с выплатой пенсий и других видов государственной помощи. Именно поэтому получателям рекомендуют завершить все необходимые формальности до середины сентября.

Что будет после 1 октября

Начиная с 1 октября 2026 года, "Укэксимбанк" больше не будет обслуживать счета, через которые Пенсионный фонд осуществлял социальные выплаты. Однако это не означает, что украинцы потеряют право на пенсию или другие виды помощи. Выплаты будут по-прежнему осуществляться, но для этого нужно заранее выбрать другой уполномоченный банк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 отделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, закрывший 8 отделений.

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