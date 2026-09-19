Гетманцев призвал украинцев обратиться к своим народным депутатам с просьбой отменить клановые прокурорские пенсии

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев обращаться к своим народным депутатам с призывом поддержать законопроект об отмене прокурорских спецпенсий. Сейчас прокуроры имеют право на досрочную пенсию, размер которой составляет от 60% зарплаты.

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Как заявил Гетманцев в своем обращении, законопроект об отмене "клановых прокурорских пенсий" полтора года не может попасть в зал Верховной Рады, однако он наконец был включен в повестку дня.

"Но Рада снова не успела его рассмотреть, и законопроект перенесли на следующее заседание. Что нельзя назвать иначе, как абсолютным безобразием. Беспределом, которому наконец-то должен быть положен конец. Поэтому прошу вас: обращайтесь к вашим народным депутатам. А мы еще раз будем обращаться в Согласительный совет и добиваться, чтобы в октябре этот закон был принят", – заявил Гетманцев.

Прокуроры с огромными пенсиями

Прокуроры – едва ли не единственные "специальные" пенсионеры, которые могут выходить на пенсию, имея всего лишь 10 лет стажа (при наличии инвалидности) и не достигнув определенного возраста. Средний пенсионный возраст прокурора – 47 лет. Однако на самом деле львиная доля правоохранителей начинает получать выплаты от ПФУ значительно раньше.

Если медикам или учителям нужно заработать свою пенсию, и шансы получить её появляются только в конце карьеры, то для прокурора выплата от ПФУ — фактически вторая зарплата. При этом иногда размер этой "второй" зарплаты может быть даже выше, чем фактическая.

В Верховной Раде лишь в первом чтении был принят законопроект председателя профильного комитета Галины Третьяковой №12278 о прокурорских пенсиях. Впереди — второе чтение. Этот документ предусматривает, что прокуроры не смогут выходить на пенсию по выслуге лет, пока продолжают работать. Это поставит прокуроров в равные условия, например, с учителями.

Кроме того, меняются и правила индексации пенсий. Удастся ли парламенту проголосовать за этот документ во втором чтении — неизвестно. Однако даже если этот документ примут, никто не может гарантировать, что прокуроры не будут обращаться в суды и не будут вынуждать ПФУ применять к себе старые нормы закона.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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