"ФОПам" подняли налоги: сколько придется платить с 1 января

В Украине с 1 января 2025 года повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5%. Такая ставка действует в том числе для физлиц-предпринимателей ("ФОП"), не являющихся плательщиками единого налога.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ). Так, вступил в силу Закон №4015, которым, в частности, увеличен размер ставки военного сбора. Вместе с тем Законом № 4113 установлено, что годовое налоговое обязательство по военному сбору с доходов плательщиков, определенных пунктом 162.1 статьи 162 Кодекса, составляет 1,5%. То есть 5% нужно платить за доходы, полученные с 1 января 2025-го.

"Ставка военного сбора в размере 5% применяется к доходам, включаемым в состав общего годового налогооблагаемого дохода и окончательный расчет налоговых обязательств по которым производится в представленной годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах, начисленных (выплаченных) налогоплательщикам начиная с 1 января 2025 года", – объясняют в ГНСУ.

Ставка военного сбора для "ФОП" – плательщиков единого налога:

первой, второй и четвертой групп – 10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц (в 2025 году – 800,0 гривен);

третьей группы – 1 процент от дохода, определенного в соответствии со статьей 292 Кодекса.

"ФОП" – плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп уплачивают военный сбор путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики могут произвести уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца отчетного года. Начисление авансовых взносов для таких плательщиков военного сбора производится контролирующими органами.

"ФОП" – плательщики единого налога третьей группы уплачивают военный сбор в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации плательщика единого налога за налоговый (отчетный) квартал.

"ФОП" – плательщики единого налога отражают суммы военного сбора (в том числе ежемесячные авансовые взносы военного сбора) в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

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