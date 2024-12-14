Украинцам будут раздавать "зимнюю 1000" и в следующем году: до какого числа можно получить "єПідтримку"

В Украине продолжается оформление 1000 грн "зимней" помощи (єПідтримка). Заявку можно подать до 28 февраля 2025, то есть до конца зимы. А выплата будет производиться с момента подачи заявки в течение 10 рабочих дней.

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Как рассказала в интервью "Украинскому радио" заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун, перечень банков-партнеров размещен на сайте https://1000.me.gov.ua/how-to-banks и ведется работа, чтобы расширять этот перечень.

Кроме пожилых людей, через банки смогут подать заявку люди, которые по религиозным соображениям не имеют индивидуального налогового номера. Обработка заявки длится 10 дней. Тем, кто подавал заявку 1 декабря, начали выплату с 10 числа соответственно.

"Помимо оплаты коммунальных услуг и других вещей, о которых было упомянуто выше, эту тысячу можно задонатить в благотворительные фонды и направить средства на нужды Вооруженных Сил Украины, можно купить военные облигации, ведь все средства, получаемые Минфином от продажи военных облигаций, направляются в ту часть бюджета, которая покрывает потребности безопасности и обороны. Поэтому хочу сказать людям: когда есть возможности, ими нужно. пользоваться", – объяснила она.

Как можно оформить заявку через "Дію"?

"Дію" нужно обновить, потому что новые сервисы появляются после обновления приложения. После этого на главном меню появится плашка "Зимняя есть Поддержка". Надо зайти в этот раздел, выбрать карту, на которую будет производиться выплата. Это такая же карта, которая используется для программы "Национальный Кэшбэк".

"То есть если у вас уже есть эта карта, то вы просто ее выбираете. Если вы еще не включились в программу "Национальный кэшбек", "Дію" вам предложит перейти к одному из 14 банков-партнеров и в приложении банка оформить себе карту "Национальный" кешбек". Далее нужно отметить, что средства вам будут поступать на эту карту и подать заявку на детей. "Дія" автоматически подтянет свидетельства о рождении детей, но если цифрового свидетельства нет, то можно ввести номер свидетельства ребенка, "Дія" проведет верификацию", – объясняет замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимняя єПідтримка", чтобы угонять данные и средства граждан. Схема работает по рассылке подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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