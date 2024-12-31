Украинцам массово раздают по 1000 грн "єПідтримки": сколько людей получили деньги через "Укрпочту"

Выплату по программе "Зимова єПідтримка" (т.н. "тысяча Зеленского") через "Укрпочту" получили уже 1 млн украинцев. При этом еще миллион граждан могут получить пособие до конца февраля 2025 года.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили, что среди получателей помощи:

пенсионеры;

люди с инвалидностью I и II групп;

жители прифронтовых территорий.

"Благодаря "Укрпочте" люди могут получить помощь в тех регионах, где нет банков, доступ к интернету или мобильной связи. В декабре из-за почтового оператора "Зимову єПідтримку" получили уже миллион украинцев. Еще миллион граждан смогут воспользоваться этой возможностью до конца февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, 1 000 грн от государства можно получить при плановой выплате пенсии или соцпомощи. А потратить в отделениях "Укрпочты" на товары и услуги по соответствующему перечню. В частности:

на оплату коммунальных платежей;

осуществление взносов на благотворительные организации;

пополнение счетов мобильных операторов;

оформление подписки, приобретение печатных изданий;

оплату почтовых услуг.

"Чтобы получить помощь от государства через "Укрпочту", никаких заявлений подавать не нужно. Списки таких получателей формирует Министерство социальной политики Украины. О начислении 1 000 грн граждан сообщают работники "Укрпочты" при плановой выплате пенсии или социальной помощи", – рассказали в министерстве.

Кто может получить "зимнюю тысячу" через "Укрпочту"

Люди 60+, получающие пенсии через "Укрпочту".

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие пенсию по инвалидности или социальной помощи.

Люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы.

Люди, получающие прибавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Люди, получающие пенсии или социальные выплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы смогут получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей. В настоящее время в список банков входят 14 учреждений, в частности ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и пр.

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