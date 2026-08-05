Этим специалистам готовы платить более 1500 евро: в ком на рынке труда ощущается острая нехватка

Украинский рынок труда испытывает всё более острую потребность в операторах станков с ЧПУ, экскаваторщиках, монтажниках, сборщиках и других рабочих специалистах, в то время как желающих получить высшее образование значительно больше, чем требуется экономике. Некоторые рабочие специальности уже сегодня предлагают зарплаты от 1000–2000 евро или даже до 150 тыс. грн в месяц, но дефицит квалифицированных кадров остается критическим.

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Об этом рассказал председатель образовательного комитета Рады Сергей Бабак в комментарии СМИ. По его словам, в украинском обществе до сих пор прочно укоренилось убеждение, что после школы каждый должен обязательно поступить в университет. В то же время современный рынок труда демонстрирует совершенно иную картину.

Он отмечает, что выпускники профессионально-технических учебных заведений часто уже в начале карьеры могут получать зарплату, которая в два-три раза превышает доходы молодых людей с дипломом бакалавра. По мнению депутата, высшее образование должно готовить прежде всего инженеров, ученых, высококвалифицированных гуманитариев и управленцев, а не быть единственным возможным путем после окончания школы.

На предприятиях не хватает рабочих

Бабак обратил внимание на то, что современным украинским предприятиям, в частности в оборонной отрасли, нужны не только инженеры, но и большое количество операторов современных станков, монтажников, сборщиков и других специалистов рабочих профессий. По его словам, операторы станков с числовым программным управлением могут рассчитывать на стартовую зарплату около 1000 евро, которая впоследствии возрастает до 1500–2000 евро в зависимости от опыта и квалификации.

В качестве примера депутат привёл вакансии экскаваторщиков, где работодатели предлагают оплату труда от 150 тысяч гривен в месяц, что , по его мнению, свидетельствует об остром кадровом дефиците в ряде профессий. По оценкам профильного парламентского комитета, экономике Украины требуется примерно 70% работников с профессиональным или предвысшим образованием.

Однако нынешняя система работает почти наоборот: около 70% молодых людей получают дипломы о высшем образовании, тогда как лишь треть выбирает профессиональное образование. Бабак признает, что в последние годы ситуация начала постепенно меняться, однако этот процесс пока не стал достаточно быстрым.

Стереотип о "бурсе" до сих пор остается проблемой

Отдельной проблемой депутат назвал многолетнее недофинансирование профессионально-технического образования. По его словам, оборудование во многих учебных заведениях устарело, здания десятилетиями не обновлялись, а сами профтехучилища приобрели репутацию учебных заведений "последнего шанса".

Именно этот стереотип, убежден Бабак, нужно менять наряду с модернизацией материально-технической базы. В 2025 году Верховная Рада приняла новый закон о профессиональном образовании, который должен изменить принципы работы системы. Впрочем, народный депутат подчеркивает, что одного законодательного решения недостаточно.

Еще одним сдерживающим фактором реформы Бабак назвал передачу профессионально-технических учебных заведений в собственность общин и регионов. Процесс продолжается еще с 2017 года, однако за девять лет, по его оценкам, местным властям передали менее 30% профтехучилищ.

Из-за этого общины финансируют текущую деятельность учебных заведений, но не спешат вкладывать средства в реконструкцию зданий, поскольку юридически имущество до сих пор остается в государственной собственности. Бабак считает, что именно завершение передачи учебных заведений на места позволит активнее привлекать инвесторов, обновлять учебную базу и адаптировать подготовку кадров к потребностям регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев ждет дальнейшее замедление темпов роста заработных плат, тогда как минимальные выплаты останутся на уровне, который не обеспечит даже базовые потребности. По оценкам правительства, в 2027 году минимальная зарплата вырастет с 8647 до 9546 грн.

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