Для военных введут новую "минималку" и выплаты до 400 тыс. грн: Зеленский назвал условия

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение военнослужащим. Поэтому для пехотинцев внедряют выплаты от 250 тыс. грн до 400 тыс. грн в зависимости от поставленной боевой задачи, а минимальный размер денежного обеспечения должен быть не менее 30 тыс. грн в отличие от нынешних 20 тыс. грн.

Видео дня

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что размер денежного обеспечения будет рассчитываться с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

Также он отметил, что минимальный уровень денежного обеспечения должен быть не менее 30 тыс. грн для тыловых должностей. Президент написал, что для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров это достойное и ощутимое повышение уровня выплат.

Президент подчеркнул, что особое внимание должно уделяться пехотинцам. "Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает", – написал Владимир Зеленский.

Реформа армии

Кроме того президент Зеленский анонсировал реформирование армии. Будут изменены подходы к комплектации подразделений личным составом и управлению людьми. Он поручил усилить контрактную систему в Силах обороны.

Речь идет о внедрении определенных сроков службы и возможности поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев. Эти нововведения должны заработать уже начиная с этого года.

"На следующей неделе ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновленных контрактов", – написал Президент Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!