Для украинцев готовят масштабную пенсионную реформу: как изменится система начисления выплат

В Украине планируют ввести трехуровневую пенсионную систему, которая будет состоять из солидарной, профессиональной и накопительной частей. Это позволит заменить действующий сложный и непрозрачный механизм доплат и надбавок на единую базовую выплату.

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Как сообщает Forbes Ukraine, за пенсионную реформу отвечает Министерство социальной политики. Соответствующий законопроект в настоящее время находится в стадии разработки – на рассмотрение Верховной Рады его планируют вынести уже в сентябре 2026 года.

Основные детали новой модели

Реформа предусматривает переход к трехуровневой пенсионной системе: солидарной, профессиональной и накопительной.

Изменения в солидарной системе

Солидарную пенсию предлагают разделить на две составляющие:

базовая выплата: в начале реформы ее размер составит 3000 грн ;

в начале реформы ее размер составит ; страховая часть: её размер будет напрямую зависеть от суммы уплаченного ЕСВ.

На практике это будет выглядеть так:

Минимальная пенсия составит не менее 6000 грн (сейчас это 2595 гривен) , а если сумма базовой и страховой частей будет меньше этого порога, разницу будут компенсировать доплатой из госбюджета.

, а если сумма базовой и страховой частей будет меньше этого порога, разницу будут компенсировать доплатой из госбюджета. Если страховая часть будет превышать базовую более чем на 50%, базовую выплату начнут постепенно уменьшать .

. Если совокупный размер базовой и страховой частей превысит 10 000 грн, государство полностью отменит базовую выплату в размере 3 000 грн, а пенсия будет формироваться исключительно за счет страховых взносов.

Реформа спецпенсий

Для категорий лиц, имеющих право на специальные пенсии (судьи, прокуроры, сотрудники силовых структур и т. п.), будет введена система профессионального пенсионного страхования. Это означает, что:

для каждого работника откроют индивидуальный пенсионный счет ;

; работодатель будет ежемесячно перечислять на этот счет дополнительный профессиональный взнос (помимо ЕСВ);

ежемесячно (помимо ЕСВ); накопленные средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты для получения прибыли;

для получения прибыли; в перспективе по желанию такие программы смогут внедрять и другие коммерческие работодатели в качестве части социального пакета.

Накопительная система

Обязательную накопительную систему вводить не будут. Вместо этого будет действовать принцип автоматического зачисления: всех работающих граждан по умолчанию будут включать в накопительную систему, однако каждый будет иметь право официально отказаться от участия.

Когда начнут действовать изменения

В случае одобрения парламентом закон должен вступить в силу 1 января 2027 года. С момента принятия отводится 9 месяцев на создание необходимых институтов для функционирования накопительной системы.

А непосредственная уплата взносов в накопительную систему начнется с 1 января 2028 года. При этом нововведение потребует существенных расходов из государственного бюджета:

2027 год – 169 млрд грн;

млрд грн; 2028 год – 140 млрд грн;

млрд грн; 2029 год – 157 млрд грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября 2026 года "Укрэксимбанк" прекратит выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные выплаты, поэтому его клиентам необходимо сменить банк. Сделать это необходимо до 15 сентября, чтобы и в дальнейшем без задержек получать средства.

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