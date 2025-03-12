Для украинцев предусмотрена выплата 8 тыс. грн: кто может получить деньги и при каких условиях
В Украине безработные могут рассчитывать на государственную поддержку в виде денежных выплат. OBOZ.UA разобрался, кто имеет право на пособие, какие выплаты предусмотрены и как долго их можно получать.
Основные выплаты по безработице
- минимальная выплата составляет 1500 грн – для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
- 3600 грн – для застрахованных лиц.
Как формируется помощь для застрахованных лиц
- размер выплаты зависит от страхового стажа и средней зарплаты:
- до 3 лет – 50% зарплаты;
- 3-6 лет – 55%;
- 6-12 лет – 60%;
- 12-18 лет – 65%;
- 18-24 года – 70%;
- 24-30 лет – 75%;
- свыше 30 лет – 80%;
- максимальная выплата – 8000 грн/месяц (на 1 января текущего года).
Как долго можно получать помощь
- до 90 дней – для всех во время военного положения;
- до 360 дней – для лиц предпенсионного возраста.
Как получить помощь
- зарегистрироваться как безработный, подав заявление:
- офлайн – в центре занятости на безопасной территории;
- онлайн – через портал Дія или сайт центра занятости;
- через мобильное приложение Дія(для ВПЛ и лиц на временно оккупированных территориях);
- через мобильное приложение Государственной службы занятости.
Какие документы нужны для подачи заявки
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (ИНН);
- документ о последнем месте работы (трудовая книга, договор и т.п.);
- документы об образовании (если есть);
- военный учетный документ (для военнообязанных);
- заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, киевляне, у которых среднемесячный доход на человека в семье не превышает 4 722 грн и могут подтвердить сложные жизненные обстоятельства, имеют право на получение единовременной материальной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале услуг, заполнить заявление и скачать необходимые документы.
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