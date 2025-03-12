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Для украинцев предусмотрена выплата 8 тыс. грн: кто может получить деньги и при каких условиях

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
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Как оформить выплаты по безработице украинцам

В Украине безработные могут рассчитывать на государственную поддержку в виде денежных выплат. OBOZ.UA разобрался, кто имеет право на пособие, какие выплаты предусмотрены и как долго их можно получать.

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Пособие по безработице: кто имеет право на выплаты
  • трудоспособные лица, не имеющие заработка и готовые начать работу;
  • лица, младше 16 лет, уволены из-за сокращения штата или изменения в производстве;
  • лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
  • люди до назначения пенсии по возрасту или выслуге лет.

Обратите внимание: государство оказывает финансовую поддержку безработным гражданам в зависимости от их стажа и причин утраты работы.

Основные выплаты по безработице

  • минимальная выплата составляет 1500 грн – для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
  • 3600 грн – для застрахованных лиц.

Как формируется помощь для застрахованных лиц

  • размер выплаты зависит от страхового стажа и средней зарплаты:
  • до 3 лет – 50% зарплаты;
  • 3-6 лет – 55%;
  • 6-12 лет – 60%;
  • 12-18 лет – 65%;
  • 18-24 года – 70%;
  • 24-30 лет – 75%;
  • свыше 30 лет – 80%;
  • максимальная выплата – 8000 грн/месяц (на 1 января текущего года).

Как долго можно получать помощь

  • до 90 дней – для всех во время военного положения;
  • до 360 дней – для лиц предпенсионного возраста.

Как получить помощь

  • зарегистрироваться как безработный, подав заявление:
  • офлайн – в центре занятости на безопасной территории;
  • онлайн – через портал Дія или сайт центра занятости;
  • через мобильное приложение Дія(для ВПЛ и лиц на временно оккупированных территориях);
  • через мобильное приложение Государственной службы занятости.

Какие документы нужны для подачи заявки

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (ИНН);
  • документ о последнем месте работы (трудовая книга, договор и т.п.);
  • документы об образовании (если есть);
  • военный учетный документ (для военнообязанных);
  • заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, киевляне, у которых среднемесячный доход на человека в семье не превышает 4 722 грн и могут подтвердить сложные жизненные обстоятельства, имеют право на получение единовременной материальной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале услуг, заполнить заявление и скачать необходимые документы.

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