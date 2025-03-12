Для украинцев предусмотрена выплата 8 тыс. грн: кто может получить деньги и при каких условиях

В Украине безработные могут рассчитывать на государственную поддержку в виде денежных выплат. OBOZ.UA разобрался, кто имеет право на пособие, какие выплаты предусмотрены и как долго их можно получать.

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Пособие по безработице: кто имеет право на выплаты трудоспособные лица, не имеющие заработка и готовые начать работу;

лица, младше 16 лет, уволены из-за сокращения штата или изменения в производстве;

лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

люди до назначения пенсии по возрасту или выслуге лет. Обратите внимание: государство оказывает финансовую поддержку безработным гражданам в зависимости от их стажа и причин утраты работы.

Основные выплаты по безработице

минимальная выплата составляет 1500 грн – для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;

– для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей; 3600 грн – для застрахованных лиц.

Как формируется помощь для застрахованных лиц

размер выплаты зависит от страхового стажа и средней зарплаты:

до 3 лет – 50% зарплаты;

– 50% зарплаты; 3-6 лет – 55%;

6-12 лет – 60%;

– 60%; 12-18 лет – 65%;

– 65%; 18-24 года – 70%;

– 70%; 24-30 лет – 75%;

– 75%; свыше 30 лет – 80%;

– 80%; максимальная выплата – 8000 грн/месяц (на 1 января текущего года).

Как долго можно получать помощь

до 90 дней – для всех во время военного положения;

– для всех во время военного положения; до 360 дней – для лиц предпенсионного возраста.

Как получить помощь

зарегистрироваться как безработный , подав заявление:

, подав заявление: офлайн – в центре занятости на безопасной территории;

онлайн – через портал Дія или сайт центра занятости;

через мобильное приложение Дія(для ВПЛ и лиц на временно оккупированных территориях);

через мобильное приложение Государственной службы занятости.

Какие документы нужны для подачи заявки

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (ИНН);

документ о последнем месте работы (трудовая книга, договор и т.п.);

документы об образовании (если есть);

военный учетный документ (для военнообязанных);

заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, киевляне, у которых среднемесячный доход на человека в семье не превышает 4 722 грн и могут подтвердить сложные жизненные обстоятельства, имеют право на получение единовременной материальной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале услуг, заполнить заявление и скачать необходимые документы.

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