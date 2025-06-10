Детям в США готовят "счета Трампа" с тысячей долларов для каждого: что известно

В США могут ввести счета, на которые каждый рожденный в следующие четыре года ребенок получит тысячу долларов. Законопроект с таким пунктом продвигает лично американский президент Дональд Трамп.

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Как пишет CNN, Трамп уже провел круглый стол на эту тему в Белом доме. А его администрация назвала инициативу "счетами Трампа".

Предполагается что такие счета будут созданы для каждого ребенка, который является гражданином США и имеет дату рождения в период с января 2025 года по январь 2029 года. Также, по крайней мере, один родитель будет обязан предоставить номер социального страхования с разрешением на работу, что отсеет ряд получателей. В то же время, в отличие от других видов выплат, которые обычно нацелены на самые бедные слои населения, "счета Трампа" будут доступны семьям с любым доходом.

Средства будут размещены в особом фонде, управляемом законными опекунами ребенка. Для защиты инвестиции от обесценивания счет будет привязан к фондовому рынку. Сумма в 1000 долларов от государства – стартовая. Опекуны или другие частные лица могут также вносить до 5000 долларов каждый в год.

Воспользоваться деньгами ребенок сможет после совершеннолетия. Целевые расходы –первоначальный взнос за дом, образование или открытие малого бизнеса. Если деньги используются не по назначению, они будут облагаться налогом по более высокой ставке.

"Это просемейная инициатива, которая поможет миллионам американцев использовать силу нашей экономики, чтобы поднять следующее поколение. Они действительно получат большой скачок в жизни, особенно если нам немного повезет с некоторыми цифрами и экономикой", – сказал Трамп во время круглого стола в Белом доме.

Сообщается, что на этом мероприятии также, присутствовали топ-менеджеры многих крупных компаний, в частности Dell, Uber, Robinhood и Goldman Sachs. В Белом доме, по данным журналистов, рассчитывают, что эти компании вложат миллиарды долларов в "счета Трампа" для детей своих сотрудников.

Критики идеи считают, что 1000 долларов даже с процентами недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию для ребенка, живущего в бедности. Кроме того, они отмечают, что Трамп хочет сократить гранты на высшее образование и программы, которые помогают молодым людям на пороге взрослой жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить законопроект о санкциях против России. Белый дом стремится наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы наказать ее за вторжение в Украину.

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