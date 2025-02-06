Чехия продлила защиту беженцев из Украины и ввела санкции против 'простых россиян': все подробности

Чехия продлила и расширила защиту украинских беженцев. Одновременно с этим президент страны Петр Павел 6 февраля подписал закон, запрещающий выдавать чешское гражданство россиянам, которые не отказались от паспорта РФ.

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Об этом сообщается на сайте главы Чешской Республики. Согласно нововведениям одного из законов, украинцы, которые находятся в Чехии дольше двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание.

Однако это доступно только для тех, кто обеспечен жильем, экономически самостоятелен и не использует систему льгот для беженцев. Также дети таких украинских граждан должны посещать чешские школы.

Другая поправка к закону требует у россиян предоставить доказательства отказа от гражданства РФ, если они хотят получить чешское.

Как передает Denník N, критики нового правила считают, что для некоторых заявителей из числа противников действующего российского режима получение такого документа невозможно. Но закон допускает исключения, например, для лиц, ищущих убежища.

Кроме того, президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за работу на иностранное государство или организацию "с намерением создать угрозу или нанести ущерб конституционному строю, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики".

Наказание за это – лишение свободы на срок до пяти лет (и до 15 лет в случае состояния войны).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что его страна в этом году будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Пока что изучаются возможные способы финансирования.

– Однако помощь ВСУ под угрозой: чешская популистская партия ANO, являющаяся лидером в общественных опросах накануне голосования в октябре, пообещала приостановить "снарядную инициативу" для Украины, если вернется к власти.

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