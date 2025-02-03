Закупка Чехией снарядов для Украины оказалась под угрозой: в FT объяснили, в чем причина

Закупка Чехией снарядов для Украины оказалась под угрозой со стороны оппозиционной партии, возглавляемой Андреем Бабишем. Популистская партия ANO, являющаяся лидером в общественных опросах накануне голосования в октябре, пообещала приостановить инициативу по боеприпасам, если вернется к власти.

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Об этом сообщает издание Financial Times. "Мы должны остановить нынешний путь", – заявил заместитель лидера ANO Карел Гавличек.

Известно, что президент Чехии Петр Павел, бывший командующий НАТО, в прошлом году объявил, что его правительство координирует закупки артиллерийских снарядов на международных рынках для предоставления Украине боеприпасов и борьбы с российским вторжением.

В свою очередь, Гавличек выразил сомнения в информации от военного сектора о качестве и цене снарядов. По его словам, их " качество не идеально и что это просто чрезвычайно дорого".

Несмотря на сообщение о том, что небольшая часть снарядов была некачественной и не подлежала использованию, в целом Киев устраивали данные поставки. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в прошлом месяце выразил благодарность Праге за поставку "до 80%" обещанных в 2024 году снарядов.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус сообщил, что в рамках этой инициативы в прошлом году Киев получил 520 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, а в следующем году планируется поставить еще 300 тысяч снарядов. Первоначально Прага намеревалась отправить все 800 000 снарядов в 2024 году, однако столкнулась с трудностями в сборе средств и закупке необходимого количества из-за жесткой конкуренции на международных рынках, в том числе со стороны России.

Пражская Чехословацкая группа, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявила, что выполнила "практически все свои обязательства", объясняя задержки транспортировки в Украину ограниченными логистическими возможностями. В то же время представители оборонной отрасли подчеркнули, что эта инициатива является временной мерой, вызванной нехваткой боеприпасов в европейском оборонном секторе.

Либеральное правительство Чехии предостерегло, что Андрей Бабиш может изменить курс по Украине и укрепить отношения с прокремлевскими лидерами, такими как Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии и вероятный будущий канцлер Австрии Герберт Кикль.

Первоначально партия Бабиша ANO входила в состав европейских либералов, однако в прошлом году присоединилась к ультраправой группе Орбана в Европейском парламенте. В то же время представитель ANO Карел Хавличек отметил, что дальнейшие дискуссии могут потерять актуальность, если Дональд Трамп в случае победы на выборах в США достигнет прекращения огня между Украиной и Россией.

"Они должны начать мирные переговоры. Чем больше мы будем затягивать конфликт, тем больше ситуация для Украины станет все хуже и хуже... Когда мы будем в правительстве, это будет конец войны, а если этого не будет, то для Украины будет очень плохо", – сказал Гавличек.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля стало известно, что в этом году правительство Чехии будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Страна сейчас изучает возможные способы финансирования данной инициативы. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить. И если многие страны Европы присоединятся, можно многого достичь для Украины.

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