Части украинцев, выехавших за границу, могут отменить выплаты: кому именно

В Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту". Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается на таких основаниях:

если пенсия назначена исходя из документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

при неполучении пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом, например, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу в должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение выплаты, при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестна причина прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) и выяснить ее.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, подлежащий обжалованию в судебном порядке. Подать такое заявление можно, в частности, через веб-портал ПФУ, в личном кабинете.

Если пенсия не получается с текущего счета больше одного года, уполномоченный банк обязан уведомить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28-го числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. В свою очередь, получатель должен подать заявление в ПФУ. Также орган прекращает перечисление пенсии в случае исключения банка из перечня уполномоченных банков.

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