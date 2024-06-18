Часть украинцев заставят работать на 5 лет дольше: как изменят требования для пенсии

В Украине с 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Это требование для выхода на пенсию в 60 лет, и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Следовательно, чтобы получить пенсию в 60, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. При этом важно не просто работать, но и платить взносы из своей зарплаты. Жительница Днепра Светлана рассказывает: она на протяжении 20 лет работает в продуктовом магазине, но официально оформлена только с 2017 года.

"Мне стажа не хватит. Что делать? Работать. Хозяйка оформила в 2017-м, когда я сама попросила. У меня племянник – журналист. Вот когда пенсия стала от стажа зависеть, он позвонил и говорит: "А у вас сколько стажа?" .Я посчитала: мне тогда и на пенсию в 63 года не хватило бы, если бы я не начала официально работать. На пенсию я должна была бы выйти в 2028-м, но выйду в 2031-м, когда мне исполнится 63", – рассказывает женщина.

Сейчас расчетов, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нет. Последним подсчетам уже более семи лет, с тех пор ситуация кардинально изменилась (коронавирус, полномасштабная война). Согласно старым подсчетам, в 2028-м пенсию в 60 лет не смогут получить 45% украинцев такого возраста (из них 5% будут работать до 65 лет).

Сколько украинцев не смогут выполнить требование стажа, сказать трудно, рассказывает OBOZ.UA старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год-два", – рассказывает Ткаченко.

Уже сейчас происходит значительное уменьшение пенсионеров. Это связано в первую очередь с полномасштабной войной и оккупацией, однако это также объясняется и ростом числа тех, кто вынужден работать дольше.

Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине размер будущей пенсии можно увеличить добровольно, согласившись увеличить пенсионный возраст. Например, если выйти на пенсию в 65 лет, то пенсия будет на 30% выше.

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