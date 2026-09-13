Часть украинцев в 2026 году осталась без пенсий: как подать заявление и вернуть все деньги

Некоторым украинцам в 2026 году приостановили пенсионные выплаты из-за непрохождения необходимой идентификации и неподтверждения отсутствия выплат от России. Если обратиться в Пенсионный фонд до 31 декабря 2026 года и выполнить необходимые требования, пенсию должны возобновить с даты приостановки, а задержанные средства – вернуть.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд. Ключевой датой является 31 декабря 2026 года, если подать заявление до этой даты и пройти необходимые процедуры, выплату должны возобновить с момента её приостановки.

Кому приостановили выплату пенсии

С 1 апреля 2026 года выплаты приостановили отдельным категориям пенсионеров. В первую очередь это касается некоторых внутренне перемещенных лиц, а также граждан, проживающих за пределами Украины или находящихся на временно оккупированных территориях.

Речь не идет об автоматическом лишении пенсии всех людей с соответствующим статусом. Основанием для приостановки стало, в частности, неподтверждение необходимых данных и отсутствие подтверждения того, что человек не получает пенсионных или страховых выплат от России.

Поэтому для возобновления выплат пенсионеру необходимо подтвердить свою личность и уведомить Пенсионный фонд о том, что он не получает соответствующих выплат от российских органов. Отмечается, что это можно сделать дистанционно, через видеосвязь или лично. То есть даже пребывание за границей или на временно оккупированной территории само по себе не лишает возможности пройти необходимую процедуру.

Как восстановить пенсию, если её выплату приостановили

Для возобновления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд и выполнить установленные требования. Один из вариантов – сделать это через интернет. Пенсионер может авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпису или квалифицированной электронной подписи.

После входа в личный кабинет необходимо воспользоваться разделом дистанционного информирования и найти соответствующий пункт о подтверждении неполучения пенсии от органов России. После этого необходимо поставить соответствующую отметку и отправить заявление в Пенсионный фонд. Такой способ может быть особенно удобен для людей, которые физически не могут приехать в сервисный центр ПФУ.

Еще один вариант — пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи. Этот способ может быть актуален для пенсионеров, находящихся за пределами Украины или на временно оккупированной территории. Заявку на проведение видеоидентификации можно подать через сайт Пенсионного фонда.

Во время видеосвязи пенсионеру нужно будет подтвердить свою личность. В частности, необходимо показать в камеру документы, удостоверяющие личность, а также идентификационный код. После прохождения процедуры и выполнения других необходимых требований Пенсионный фонд сможет возобновить выплату.

Если пенсионер имеет возможность находиться на подконтрольной Украине территории, он может обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда. С собой необходимо взять оригиналы необходимых документов. Адреса сервисных центров и информацию об их работе можно найти на официальном сайте ПФУ.

До какого срока нужно успеть

Самая важная дата для пенсионеров, которым приостановили выплаты – 31 декабря 2026 года. Именно до этой даты необходимо подать заявление и выполнить необходимые условия для возобновления пенсии. Если сделать это вовремя, выплату должны возобновить с даты её приостановки.

Если пенсионер не знает, почему именно ему приостановили выплату или как возобновить пенсию в конкретной ситуации, информацию можно получить через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины. Для консультаций доступны следующие номера:

0 800 503 753 – бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в Украине;

– бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в Украине; (044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Также официальный запрос можно отправить по электронной почте. Важно, что в такой ситуации следует уточнять именно свое пенсионное дело, ведь причины приостановки выплат могут различаться. Пенсионный фонд может сообщить, какие именно действия и документы необходимы для конкретного пенсионера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко сокращается количество пенсионеров. Помимо ужесточения требований, на это также влияет общая депопуляция. Так, если ещё десять лет назад в Украине было около 13 млн пенсионеров, то сейчас — уже менее 10 млн — 9 млн 976 тыс.

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