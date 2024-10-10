Часть украинцев не сможет получить пенсию вовремя: какое требование не выполнят

В Украине из-за ужесточения требований к стажу без пенсии в 60 лет останется 14% тех, кто достиг соответствующего возраста. Требования к стажу растут каждый год, к 2028 году они возрастут до 35 лет для того, чтобы получать выплату с 60 лет.

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Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в Украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь соответствующий страховой стаж:

2024-й – от 31 года;

2025-го – от 32 лет;

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

В 2024-м – от 21 до 31 года;

2025-м – от 22 до 32 лет;

2026-м – от 23 до 33 лет;

В 2027-м – от 24 до 34 лет.

Дефицит Пенсионного фонда существовал еще до войны. Он указывает на неэффективный пенсионный возраст и низкое количество плательщиков взносов. Чем больше теневая экономика, тем меньше плательщиков взносов. В то же время негативно влияют на ситуацию и низкие заработки.

"Война ухудшила ситуацию. База взносов сократилась, многие покинули страну, а количество бенефициаров (получателей пенсий. – Ред.) будет расти, особенно по инвалидности. Низкие выплаты создают дополнительную проблему адекватности с высокой частотой бедности в пожилом возрасте", – говорится в докладе. .

Если говорить на языке цифр: в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, по которой платят взносы, составляет 15 433 (это информация еще за март). А количество пенсионеров на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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