Часть пенсионеров обязали написать специальное заявление: сколько есть времени, чтобы не забрали выплату

Украинские пенсионеры, которые выехали с оккупированной территории или остались на ней, должны подать заявление в ПФУ о том, что они не получают пенсию в РФ. Это можно сделать лично в отделении ПФУ, или же на Портале ПФУ до 31 декабря 2025-го.

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Об этом говорится в публикации издания ДонбассЅОЅ. "В случае отсутствия обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и Российской Федерации неполучение пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации подтверждается сообщением об этом органа Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии", – отмечается в публикации.

Такое требование относится ко всем гражданам, которые выехали с временно оккупированной территории, независимо от даты перемещения (как до полномасштабного вторжения (24.02.2022 года), так и после этой даты.

Как подать заявление о неполучении пенсии от РФ

Первый и наиболее простой способ – обратиться лично в любой орган Пенсионного фонда и подать заявление (информационное сообщение).

Скорее всего в органе Пенсионного фонда вам предоставят заявление о назначении/перерасчете пенсии или заявление о выплате пенсии, закрепленные Постановлением Правления ПФУ №22-1.

Второй способ – дистанционно через Портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ.

В разделе "Мои обращения" на Портале электронных услуг ПФУуже сейчас можно проинформировать ПФУ о неполучении пенсии от РФ. Такое заявление может быть подано в произвольной форме.

"Однако, по нашей информации и полученной обратной связи от людей, функционал требует доработки, ведь кроме авторизации с помощью Дія.Підпис система просит дополнительное подтверждение личности через ЭЦП. Такая двухуровневая идентификация на Портале электронных услуг ПФУ делает невозможным для большинства пенсионеров представление такого информационного сообщения", – отмечает издание.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, получатели пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главные категории пенсионеров:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя пенсия – 6085,74 грн.

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя пенсия – 5364,98 грн.

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя пенсия – 6493,20 грн.

За выслугу лет: 525 134 человека, средняя пенсия – 12 315,12 грн.

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя пенсия – 2826,49 грн.

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя пенсия – 108 321,63 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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