Часть пенсий повысят почти на 1000 грн: кто имеет право на особую надбавку

В Украине пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 грн, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 грн.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решения правительства, напоминает издание "На пенсии". Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:

достигли 80 лет и старше;

самостоятельно проживающих;

нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Последний пункт означает, что такую доплату смогут получать только пенсионеры по возрасту, если установлена пенсия по инвалидности или другой вид пенсионной выплаты, то прибавка по уходу не принадлежит.

Также важный момент – необходимое документальное подтверждение врачей о необходимости постоянного постороннего ухода. Украинцам, достигшим определенного возраста, устанавливают компенсационные доплаты. Так, пенсионерам, достигшим 70 лет, доплачивают 300 гривен ежемесячно. Пенсионерам в возрасте от 75 лет насчитывают 456 гривен, а пенсионерам в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата начисляется в том случае, если ваша пенсия не выше 10340,35 гривен, если вы получаете больше, то прибавку за возраст не будут выплачивать. Также важный момент – то, что доплаты не суммируются, например, в 79 лет вы получали ежемесячно 456 гривен, при достижении 80 лет вам будут доплачивать только 114 гривен, а не 456+570 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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