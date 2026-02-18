Бывшего депутата задержали в Канаде, ранее он сбежал из Украины: названы имя и горсовет, в который его избирали

В Канаде задержали бывшего директора КП "Владимиртепло" и экс-депутата Владимирского городского совета (Волынская область) Сергея Кобу. Как сообщается, документы на его экстрадицию уже готовятся. Ранее же Коба, по сообщениям, поехал в заграничную командировку и не вернулся, после чего попал в розыск.

Об задержании сообщает "Буг". При этом подчеркивается:

Официального подтверждения от правоохранительных органов Украины относительно задержания и экстрадиции пока нет.

Однако по данным медиа, "соответствующие процедуры уже начаты".

"По информации источников, в Канаде задержали Сергея Кобу. В настоящее время идет подготовка документов для его возможной экстрадиции в Украину", – говорится в сообщении.

Как чиновник сбежал из страны

Известным на всю страну Коба стал осенью 2023 года. Тогда, напомнили аналитики, он выехал в служебную командировку в Литву вместе с коллегами – однако в Украину не вернулся.

"Впоследствии он направил заявление об уходе с должности директора КП "Владимиртепло", мотивируя это состоянием здоровья. В феврале 2024 года он также досрочно сдал депутатские полномочия", – рассказали авторы материала.

Милионные убытки "Владимиртепла"

Впоследствии же, отмечается, вокруг Кобы разгорелся скандал не только из-за побега из страны, но и в связи с возглавляемым им "Владимиртеплом". В частности, Госаудитслужба сообщала о миллионных нарушениях и убытках.

В частности, сообщали журналисты, в ходе ревизии службой финансово-хозяйственной деятельности "Владимиртепла" за период с 1 июня 2021 года и по 31 декабря 2023 года были выявлены нарушения, которые привели к:

потерям финансовых ресурсов на более 4,2 млн грн;

нецелевому использованию бюджетных средств на 1,6 млн грн.

"Были открыты уголовные производства, связанные с возможными растратами бюджетных средств", – напомнили аналитики.

