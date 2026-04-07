Украинцам расширили выплаты: кто может рассчитывать на доплату в 20 тыс. грн

В Украине расширили программу выплат по 20 тысяч гривен для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников – приобщиться теперь могут и те предприятия, которые ликвидировали последствия обстрелов или не подали заявки ранее. Подать списки работников можно до 15 апреля через Дію, после чего средства быстро поступят на счета.

Об этом сообщили в Дії. Теперь подать заявку могут значительно больше предприятий, чем раньше, в обновленную программу добавили две ключевые категории:

компании, которые ликвидировали последствия обстрелов и аварий по обращению областных военных администраций или Киевской городской военной администрации;

предприятия, которые ранее не успели подать заявки или не были включены в списки.

Поддержку смогут получить тысячи дополнительных работников – от энергетиков и коммунальщиков до железнодорожников, которые работали в самых сложных условиях. Особенно важно, что для новых участников не устанавливается ограничение на количество работников в заявке.

Отмечается, что это позволяет компаниям подать полный список своих сотрудников, имеющих право на выплаты. Программа предусматривает формирование единого перечня получателей, который будет состоять из двух частей:

основного списка за март;

дополнительного для тех, кто не попал в первую волну.

Такой подход позволяет охватить максимальное количество людей и исправить ситуации, когда работники остались вне программы по техническим или организационным причинам. После подачи списков они передаются в банки, и уже на этом этапе начинается процесс выплат.

Все заявки подаются через портал Дія, что значительно сокращает время и упрощает процедуру. Алгоритм подачи выглядит так:

авторизация руководителя или уполномоченного лица;

выбор соответствующей услуги;

заполнение данных работников – ФИО, налоговый номер, должность, банковский счет и контактный телефон;

подписание заявления с помощью КЭП.

Если предприятие уже включено в списки министерств, форма для подачи открывается автоматически, что еще больше ускоряет процесс. После того как списки передаются в банк, работники получают уведомление в приложении Дія. Отмечается, что это сигнал о том, что выплата уже на подходе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители Харькова и области теперь могут получить от государства выплату до 300 тыс. грн на оборудование домов системами автономного электропитания (аккумуляторами, генераторами, солнечными панелями). Это стало возможным благодаря расширению государственной программы "СвітлоДім".

