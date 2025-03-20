Безработные украинцы в Польше могут получить до 400 тыс. грн помощи: как оформить выплату

Безработные, в частности, украинцы, в Польше могут получить 42 тысячи злотых (451 458 грн) на открытие собственного бизнеса. Для этого нужно быть зарегистрированным в Городском центре занятости, иметь соответствующую квалификацию и предоставить необходимые документы.

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Об этом пишет UAinKrakow. Эта программа доступна не только гражданам Польши, но и украинцам, имеющим официальный статус безработного.

Грант может достигать 42 тысяч злотых (451 458 грн), а процесс получения средств регулируется через конкурсы, объявляемые почти ежемесячно. Чтобы претендовать на получение средств для открытия бизнеса, необходимо отвечать следующим критериям:

быть зарегистрированным как безработный в Городском центре занятости в Кракове;

в Городском центре занятости в Кракове; иметь "Индивидуальный план деятельности" – это документ, определяющий профессиональную активизацию заявителя.

– это документ, определяющий профессиональную активизацию заявителя. не отказываться от предложенных вакансий в 2023-2024 годах без уважительных причин.

в 2023-2024 годах без уважительных причин. иметь подходящее образование, опыт или квалификацию в сфере будущего бизнеса.

Чем больше критериев выполняет заявитель, тем выше шансы получить финансирование. Финансовая поддержка покрывает следующие расходы:

юридическую помощь, консультации и советы;

приобретение техники, оборудования, программного обеспечения;

создание сайта, рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);

закупку материалов для производства;

приобретение автомобиля, если он необходим для ведения бизнеса;

оборудование или устройства, связанные с предпринимательской деятельностью (мебель, бытовая техника и т.п.).

Однако существует ограничение в этой программе. Согласно условиям, средства нельзя тратить на:

пассажирские и грузовые перевозки;

добыча полезных ископаемых;

онлайн-торговлю пищевыми продуктами и диетическими добавками;

медицинские услуги без соответствующего образования;

игорный бизнес, торговля металлоломом, покупка земли и недвижимости.

Выплата заработной платы и социальных взносов.

Необходимые документы

заявление;

документы о праве собственности на помещение (если есть);

(если есть); индивидуальный план деятельности безработного;

документы, подтверждающие образование, квалификацию и опыт работы (аттестаты, дипломы, сертификаты, трудовые договоры);

(аттестаты, дипломы, сертификаты, трудовые договоры); предварительные договоры об аренде помещения или бизнес-партнерстве.

Документы должны быть на польском языке или иметь заверенный перевод. Заявление можно подать двумя способами:

лично – в Городском центре занятости по адресу ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик при входе в учреждение;

– в Городском центре занятости по адресу ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик при входе в учреждение; почтой (курьером) – по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wwowozowa 34, 31-72 Краков.

Рассмотрение заявки длится до 30 дней, после чего заявитель получает официальное уведомление о решении. Если заявку одобрят, следующие этапы процедуры сообщат в письменном виде или по телефону.

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