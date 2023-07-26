Авто затопило на паркинге, а компенсировать ущерб никто не хочет: как найти виновного и с кого требовать деньги

В конце июня Киев накрыл мощный ливень, в результате которого был затоплен паркинг одного из ЖК. Из-за затопления пострадали почти два десятка автомобилей – по оценке правоохранителей потери составили полмиллиона долларов. Однако власти города отказались компенсировать убытки: в КГГА сослались на то, что затопленная парковка не входит в сферу управления города, поскольку управление домом осуществляет управляющая компания.

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Этот случай вызвал массу вопросов: действительно ли город может отказаться компенсировать ущерб своим жителям? Можно ли его вынудить это сделать? Когда возмещением должна заниматься управляющая компания? Обо всем этом – в материале OBOZREVATEL.

Виноват тот, чья земля

В общем, ответственность за нанесенный ущерб всегда несет тот, кому принадлежит земельный надел, на котором расположен паркинг, пояснила адвокат Светлана Саража OBOZREVATEL. "Если есть, например, договор на пользование этой землей – долгосрочный или договор аренды, – тогда отвечает исключительно та организация, которая взяла в аренду или в распоряжение эту землю", – отметила она.

Однако есть нюанс. И связан он с тем, какие обязательства берет на себя, собственно, эта организация. И какие прописанные в договоре с пользователем паркинга.

К примеру, объясняет Саража, в таком договоре может быть указано, что житель ЖК платит просто за содержание придомовой территории без конкретного указания, что тот же паркинг входит в это понятие. Соответственно, в случае чего "могут сказать, что паркинг не входит в придомовую территорию".

"Есть случаи, когда люди платят отдельно за придомовую территорию, и отдельно за паркинг. Но даже в таком случае это должно быть документально зафиксировано. И здесь уже вопрос в том, как физическое лицо и компания-содержатель зафиксировали свои отношения", – объясняет адвокат. .

Паркинг фактически может не быть таким

Однако едва ли не самым важное, на что стоит обращать внимание, подчеркнула она, это действительно ли место, которое компания позиционирует как паркинг, действительно является таковым. То есть имеет ли эта компания разрешение на содержание на этом месте автомобилей.

Дело в том, что то, что называют "паркингом", документально может быть чем-то другим. К примеру, "это может быть определенным приспособлением без соответствующего разрешения и быть предназначенным для других нужд".

"Есть реальный случай, когда к нежилым застройкам – фактически подвалам – сделали заезд и используют как паркинг. Однако это место не предназначено для хранения автомобилей", – рассказывает Саража.

Четко заключайте договор

Другой вопрос – кто является реальным владельцем паркинга: управляющая компания или владельцы паркомест. То есть, кто должен обслуживать его работу.

Адвокат объясняет: если дом сдавался с паркингом, то он есть в проекте. И если эти места прорвались вместе с квартирой, то владелец такого жилья становится владельцем еще и паркоместа.

"И здесь вопрос: кто должен заботиться о паркинге, если он разделен по частям? Кто в таком случае должен заниматься этой территорией?", – отмечает адвокат.

Теоретически, объясняет она, между собственником и обслуживающей компанией должен быть заключен договор, предусматривающий обслуживание паркинга. Этот договор должен включать четкий перечень услуг, которые будут составлять это обслуживание.

"Скажем, имеет ли право эта компания сама очищать канализацию под паркингом – или должна для этого привлекать постороннего подрядчика", – рассказывает она.

То же самое касается и арендного договора. То есть, если лицо не владеет, а только арендует у компании паркоместо.

"Должно быть прописано, какие услуги они вам предоставляют – к примеру, охраняют ли этот паркинг, или обслуживают. Если обслуживают – что именно входит в перечень этих работ", – отмечает адвокат.

Но так должно быть в идеале. В действительности же "в 99% случаев этого всего нет". И это большая проблема.

"Составляется просто бланковый договор, в котором прописано, что вы платите за обслуживание. Но что именно в это обслуживание входит, не указывается. И если автомобиль затопит, они могут просто сказать, что в договоре этот момент не прописан, а значит никто ничего компенсировать не будет", – констатирует Саража.

Более хитрый вариант, впрочем, не меняющий ситуации для владельца авто, – перекладывание ответственности на кого-то другого. К примеру, компания может заявить, что:

затопление произошло из-за непрочищенных сливных стоков;

но при этом настаивать на том, что та часть этих стоков, которая находится в ее ответственности, была почищена, а засорение произошло в зоне ответственности, например города.

"И здесь проблема в том, что эти стоки могут быть вообще незаконно врезаны. Или не под правильным углом. И тогда может возникнуть ситуация, когда обслуживающая компания будет перекладывать вину на город – и даже будет показывать какие-то документы в подтверждение этого, – а город заявит о незаконности или неправильности построения этих стоков, либо же некачественное очищение их компанией – и переложит ответственность на нее", – объясняет адвокат.

Выход из такой ситуации – суд. И начинать нужно именно с обслуживающей компании.

"И пусть уж она доказывает в суде, что она сделала все должным образом и виноват в ситуации кто-то другой. Ведь вы же ей платите. Идеально, когда в вашем договоре с ней прописан не только перечень предоставляемых ею услуг, но и кого и каким образом она привлекает к выполнению этих работ. Но проконтролировать это все фактически невозможно – эти компании могут считать себя необязательными это делать", – констатировала Саража.

Когда убытки компенсируют гарантированно

Впрочем, есть случаи, когда ЖК или управляющая компания будут гарантированно компенсировать убытки. Это возможно, если они были получены в зоне непосредственной их ответственности.

"У каждой управляющей компании, ЖЭКа или ОСМД есть определенная территория, за которую они отвечают. И в пределах этой территории они несут прямую ответственность за все, что на ней происходит. Но исключительно в рамках своей компетенции", – пояснила адвокат.

Когда город обязан компенсировать ущерб

Город обязан компенсировать ущерб от затопления авто только в том случае, объясняет адвокат, если эта земля принадлежит исключительно ему и никому не передавалась. Но только в том случае, если автомобиль находился в месте, определённом под парковку.

"Если автомобиль стоял там, где стоянка запрещена, или там просто нет разметки под стоянку, то никто ничего компенсировать не будет. Если это произошло в месте, должном для стоянки автомобилей, то тогда за компенсацией обращаться можно", – рассказывает она.

Но и здесь есть нюанс. И заключается он в том, к кому именно обращаться – разные участки города могут находиться под юрисдикцией различных обслуживающих организаций. И здесь сначала нужно будет понять, виноват ли город как таковой – или уже эта обслуживающая компания.

Тем не менее, если человеку удастся доказать вину города – скажем, что он не чистил свою часть стоков и это привело к затоплению, – получить от него компенсацию можно. Однако проблема в другом: затянутости и запутанности процесса. Ведь доказывать, в частности, придется, что:

ваши стоки впадают в стоки города;

что он их действительно не чистил или чистил ненадлежаще;

что ваши стоки законны, правильно заложены и чистились;

что паркинг законный;

что есть все разрешения etc.

Городу же, как отмечает адвокат, может быть проще. Ведь он может просто сослаться на стихию, от которой никто не застрахован.