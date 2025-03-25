Аферы с недвижимостью достигли небывалого размаха: что за схемы и есть ли шанс сохранить жилье на оккупированной территории

На временно оккупированной части Украины сейчас процветают аферы с недвижимостью. Причем процесс "возглавила" оккупационная власть в непосредственном сотрудничестве с россиянами. Масштаб происходящего – просто гигантский: речь идет как минимум о сотнях тысяч квартир и домов украинцев.

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"Ноу-хау" в Мариуполе

Одна из наиболее циничных афер, которую "запустили" российские захватчики в оккупированном Мариуполе – это строительство домов на месте поврежденных и разрушенных в результате бомбежек весной 2022 года. Казалось бы: в новые дома заселят местных жителей, оставшихся без крыши над головой. Ну, хоть так. Но нет. Дело в том, что несмотря на обещания мариупольцы остались без ничего, а квартиры в домах, которые возводят российские компании - ипотечные.

Показательный пример привел руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Нахимова, 25 в Мариуполе. Дом торжественно сдали в сентябре прошлого года, событие транслировали онлайн и на связи был сам Путин. Однако, по информации моих источников в администрации, в "доме-бабочке" ситуация с якобы заселенным домом выглядит иначе, чем на официальных кадрах", - рассказал бывший советник городского головы Мариуполя.

По "официальной" версии, туда заселили людей, которые ждали компенсационное жилье. Вот только за последние пять месяцев в доме заселены всего четыре квартиры.

"При этом их вроде бы давали по льготной очереди для социально уязвимых категорий. Однако настоящие льготники об этой очередь даже не знали и не могли знать. Почему? Потому что такой отдельной очереди в принципе не существует в оккупированном Мариуполе", - добавил Андрющенко.

И таких примеров множество. Россияне практически не восстанавливали поврежденное в результате боевых действий жилье, так как это им не выгодно. Проще всего было снести здания, чтобы на их месте возвести высотки и продавать квартиры.

Невероятно, но факт: стоимость ипотечной квартиры в Мариуполе – космическая, она переплюнула Киев, а также ряд других европейских столиц. Например, в одном из домов в Приморском районе Мариуполя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 116 тыс. долларов, а трехкомнатной – 175,5 тыс. долларов.

Причем, по словам Андрющенко, часть из них уже забронирована покупателями (из России). А такие цены - яркий ответ, почему ипотека не доступна мариупольцам.

Тем временем только на оккупированной части Донецкой области в 2025 году россияне планируют строительство и "восстановление" 753 тыс. кв. м жилья. Процесс курирует лично заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Было жилье? Уже нет

Еще одна масштабная афера, которая цветет на всей оккупированной территории – признание жилья украинцев "бесхозяйным". Особо усердствует "власть" в Запорожской области.

Изначально российские захватчики заявляли, что квартиры и дома, в которых не живут их собственники (и которые, например, выехали на подконтрольную Украине территорию), будут использоваться для заселения приехавших из России учителей, врачей и т.д.

"На самом деле все получилось иначе. Например, в Мелитополе преимущественно расселяли непосредственно оккупантов в погонах. Но без разбору в какие квартиры – для этого не было необходимости признавать жилье бесхозяйным. Этот "статус" фактически нужен для национализации, то есть, "законного" изъятия собственности украинцев", - говорит собеседник OBOZ.UA из Мелитополя.

По его словам, было много случаев когда "вкусную" квартиру вносили в этот список несмотря на то, что в ней в это время жили собственники или же арендаторы.

При этом примерно на протяжении года захватчики меняли правила перерегистрации жилья – конечно же, в сторону ужесточения. Последней каплей стало требование предоставить не копии, а оригиналы правоустанавливающих документов, а также то, что владелец жилья должен лично явиться.

"Во время боевых действий у многих местных жителей документы были утеряны или уничтожены. А что касается личного присутствия собственника, то проехать на оккупированную территорию можно только через РФ. И нужно пройти жесткую фильтрацию в аэропорту "Шереметьево". Однако процесс отказов в пересечении границы просто огромный и таким образом упрощается отжим жилья украинцев", - поделилась риелтор, бывшая жительница Бердянска.

"Суперсхема" от Пушилина

В прошлом году стало известно о масштабной схеме, которую провернул главарь "ДНР" Денис Пушилин. Совершенно случайно всплыло секретное постановление № 341 так называемого "государственного комитета обороны ДНР" о "национализации" (а по сути отжиме) 300 тысяч квартир дончан. Это постановление было принято за день до "присоединения" региона к России. Таким образом опытный аферист Пушилин, ранее разводивший людей в финансовой пирамиде МММ, создал эдакий "запас прочности". В первую очередь – для себя.

Жители "республики" узнали об этом, когда пытались оформить сделки с недвижимостью. Люди стали получать отказы Росреестра в регистрации их квартир и домов: неожиданно оказалось, что недвижимость находится… под арестом.

Не могли перерегистрировать жилье не только одинокие старики, за которых некому постоять, но и родственники местных предателей, которые присоединились к российским оккупационным войскам. Разгорелся грандиозный скандал, который вынудил "местную власть" заявить, что это, мол, недоразумение, "обязательно разберемся". Некоторые местные жители подали в суды, которые длятся до сих пор.

Как видим, российские захватчики делают все, чтобы не дать украинцам распорядиться собственным жильем. Для этого они постоянно придумывают новые методы и схемы. Попытаться же предотвратить потерю можно только при наличии российского паспорта, что для подавляющего большинства украинцев – точно не вариант.