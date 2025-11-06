Фармацевт как новое звено медицины: почему инициатива нардепа Кузьминых может стать прорывом для украинской системы здравоохранения

В Украине давно назрела необходимость глубокой модернизации системы здравоохранения. Это стало особенно ощутимым с началом полномасштабного вторжения России. Дефицит врачей, перегрузка медучреждений и сложный доступ к консультациям – это реальность, с которой сталкиваются миллионы украинских пациентов. Решить эту проблему можно не только путем увеличения финансирования системы здравоохранения, но и благодаря изменению подхода к роли фармацевта.

Именно такую идею предложил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых.

В своем блоге для ЦЕНЗОР.нет Сергей Кузьминых предлагает расширить профессиональные полномочия фармацевтов и интегрировать аптеки в систему первичной медицинской помощи.

По его словам, речь идет не о конкуренции с врачами, а о построении современной европейской модели, в которой аптека становится первой точкой контакта пациента с системой здравоохранения. Кузьминых отметил, что подобный подход рассматривается в Германии, где правительство разрешило фармацевтам выписывать рецепты в определенных случаях.

Предполагается, что аптека станет пунктом первичного контакта с гражданином в вопросах здоровья: вакцинация, консультирование по отказу от курения, профилактика сердечно-сосудистых болезней, контроль базовых показателей (давления, глюкозы, холестерина).

Он добавил, что такой подход рассматривается Германией как возможность повысить качество обслуживания пациентов и снять нагрузку с врачей без потери контроля над безопасностью. Еще одним примером расширения роли фармацевта, по мнению депутата, является Польша. Здесь рассматривается возможность введения индивидуальной профессиональной практики фармацевтов и права на выписывание рецептов в определенных случаях. Польские фармацевты, по словам Кузьминых, требуют возможности консультировать пациентов как врачи где угодно, а не только в аптеках.

Кузьминых отметил, что Украина уже сделала первый шаг в направлении уменьшения нагрузки на врачей.

Закон "О лекарственных средствах" предусматривает, что с 2027 года аптеки будут обязаны предоставлять фармацевтическую услугу. "Фармацевтическая услуга – это не просто продажа лекарств. Она включает информирование, просвещение, участие в лечебном процессе, пропаганду здорового образа жизни, а также консультирование пациентов по применению препаратов", – пояснил парламентарий.

Однако, как отмечает Кузьминых, без четких правил и профессионального самоуправления эта норма может остаться лишь декларацией. Для реальной реформы, по его мнению, необходимо создать независимый реестр фармацевтов, обновить протоколы действий, гармонизировать украинские стандарты с европейскими, обеспечить взаимодействие врачей и фармацевтов через eHealth, а также определить источники оплаты фармацевтических услуг. "Мир переходит к модели, где аптека – это первая точка контакта пациента с системой здравоохранения. Украина имеет все предпосылки, чтобы пойти по этому пути. Но для этого нужно создать правила, которые дадут фармацевту не только полномочия, но и ответственность, авторитет и уважение. Потому что фармацевт – это не продавец!" – подчеркнул Кузьминых.

Стоит отметить, что предложенные Сергеем Кузьминых подходы ориентированы на долгосрочные, системные изменения, способные сформировать качественно новые решения для системы здравоохранения. Ведь фактически его предложение – это комплексное видение новой системы, в которой аптека становится партнером государства в заботе о здоровье граждан. И может стать решающим фактором в послевоенном восстановлении медицины.